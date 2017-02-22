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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

Российские огнеметчики из Абхазии выпустили полсотни ракет

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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В полевом выходе на полигоне в Волгоградской области приняли участие военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Военные огнеметного подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, завершили трехнедельный полевой выход на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального округа.

Учения Центра геопространственной информации ЮВО
© Sputnik. Виталий Тимкив
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Военные выполнили боевые стрельбы из реактивных пехотных огнеметов РПО "Шмель".

"В ходе учений, военнослужащие стреляли по целям, имитирующим укрытия с живой силой, автомобильную и легкобронированную технику условного противника, на дальностях до 700 м. На поражение целей было израсходовано около 50 термобарических ракет", — говорится в сообщении.

В ходе полевого выхода огнеметчики отрабатывали действия на марше, нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей и решению задач по управлению огнем из РПО "Шмель". 

С начала учебного года на мелкокалиберных огнеметных тренажерах (МОТ) и приспособлений для учебной стрельбы из огнеметов "Шмель" (ПУС РПО) воины-огнеметчики получали навыки в правильности прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов пехотного огнемета, а также в производстве выстрела по цели. Тренировались в практической разведке целей, определении дальностей до них в сложной горно-лесистой местности. 


Теги:
Абхазия


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