Российские огнеметчики из Абхазии выпустили полсотни ракет

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Военные огнеметного подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, завершили трехнедельный полевой выход на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального округа.

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Военные выполнили боевые стрельбы из реактивных пехотных огнеметов РПО "Шмель".

"В ходе учений, военнослужащие стреляли по целям, имитирующим укрытия с живой силой, автомобильную и легкобронированную технику условного противника, на дальностях до 700 м. На поражение целей было израсходовано около 50 термобарических ракет", — говорится в сообщении.

В ходе полевого выхода огнеметчики отрабатывали действия на марше, нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей и решению задач по управлению огнем из РПО "Шмель".

С начала учебного года на мелкокалиберных огнеметных тренажерах (МОТ) и приспособлений для учебной стрельбы из огнеметов "Шмель" (ПУС РПО) воины-огнеметчики получали навыки в правильности прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов пехотного огнемета, а также в производстве выстрела по цели. Тренировались в практической разведке целей, определении дальностей до них в сложной горно-лесистой местности.



