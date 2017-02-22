Нодик Квициния задержан сотрудниками МВД

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Подсудимый по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой Нодик Квициния был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел Абхазии в среду 22 февраля. Об это сообщает МВД республики.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Депутат Нодик Квициния получил 16 лет строгого режима за двойное убийство

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками управления уголовного розыска МВД в городе Сухум был задержан ранее разыскиваемый за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 32 УК РА, п. "а,е,ж" части 2 статьи 119 УК РА и пунктов "а, в, з" части 2 статьи 99 УК РА. Квициния Нодик Юрьевич 1957 года рождения уроженец села Атара Абхазская Очамчырского района, житель города Сухум. Последний водворен в ИВС МВД Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

Депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния был приговорен Верховным Судом республики 28 октября 2016 года к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой. Так как подсудимый отсутствовал в зале суда на момент приговора, он был объявлен в розыск.

За похищение и убийство Клемантовича и Скаредновой Аслан Цвижба был приговорен к 20 годам, Джумбер Бигвава получил 15 лет, Ахра Гопия – 14 лет, а Рамин Хмаил приговорен к 13 годам лишения свободы.

16 февраля 2017 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Абхазии отменила приговор Верховного суда от 28 октября 2016 года по делу об убийстве Клемантовича и Скаредновой и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство.