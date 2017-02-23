Карантинная инспекция Абхазии: хотим увидеть калифорнийского трипса

СУХУМ, 23 фев — Sputnik, Владимир Бегунов Калифорнийский цветочный трипс в Абхазии не обнаружен, заявила Sputnik завлабораторией Госинспекции республики по карантину растений Майя Шинкуба.

По словам Шинкуба, ее лаборатория давно ведет наблюдения, берет отборы образцов, но ни разу не находила в Абхазии именно этого вредителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа фитолаборатории рынка в Сухуме приостановлена

"Трипс – мелкое насекомое, два миллиметра длиной, его много видов, — рассказала Майя Шинкуба. – Увидеть его можно, если потрясти зелень или цветы над белой бумагой".

Как рассказала завлабораторией, трипсов много видов, некоторые из них водятся в Абхазии, но карантинного калифорнийского не зафиксировано.

"Это не первое сообщение, когда Россельхоз России находит у сельхозпроизводителя из Гагры в зелени или мимозе этого вредителя, — говорит Шинкуба. – Странно, что мы не фиксируем такие случаи. Сами хотим увидеть этого вредителя. Пусть к нам обращаются те, у кого на границе в продукции его обнаружат".

Майя Шинкуба не исключает возможности, что в Гагре есть отдельное хозяйство, продукция которого инфицирована этим вредителем.

Калифорнийский трипс высасывает соки из растения, портит его товарный вид и вкусовые качества. Родина жучка – Северная Америка.

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