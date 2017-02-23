Кристина Эшба: берегу силы для концерта в Сухуме

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба рассказала Sputnik, что старается беречь силы для выступления в Сухуме 28 февраля.

"Я с Лукой часто даю этот концерт в московских залах и в других городах России. Готовлюсь к концерту больше морально, стараюсь беречь силы, чтобы 28 числа все были довольны, для меня это очень важно", — отметила певица.

Кристина Эшба отметила, что программа, которая будет представлена в Сухуме, — одна из ее основных камерных программ.

"28 февраля абхазскую публику в моем исполнении ждут избранные романсы Чайковского. Аккомпанировать мне будет Валерия Афиногенова. Сказать, что я сейчас готовлюсь к концерту, сложно, так как нахожусь в Сочи на фестивале Башмета на вокальной академии", — добавила она.

Кристина Эшба рассказала, что совместные концерты с Валерией Анфиногеновой она проводила много раз.

"Валерия Николаевна — очень чуткий человек и музыкант, мне безумно удобно с ней работать. У нас уже был совместный опыт работы, она часто приезжает в Москву, приглашает меня участвовать в своих концертах. Также в Сочи я бываю часто, она приглашает нас, и мы работаем вместе", — подчеркнула она.

Певица выразила надежду, что зрители получат удовольствие от концерта и отметила, что будет рада каждому зрителю в зале.

Концерт пройдет в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 28 февраля в 18.00.



