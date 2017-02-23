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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

Абхазия в рамках женевского процесса обсудит факт клеветы Грузии

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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Президент Грузии Георгий Мергвелашвили заявил СМИ о пресечении грузинскими правоохранительными органами попытки ввоза радиоактивных материалов с территории Абхазии во вторник 21 февраля 2017 года.

СУХУМ – 23 фев, Sputnik. Клеветнические высказывания лидера Грузии Георгия Мергвелашвили о пресечении попытки ввоза радиоактивных материалов с территории Абхазии обсудит МИД Абхазии на предстоящей в начале марта встрече с сопредседателями Женевских дискуссий, об этом заявило абхазское дипведомство в своем официальном письме. 

"Обратили внимание на заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили, в котором утверждается, что правоохранительные органы Грузии пресекли попытки ввоза радиоактивных материалов с территории Абхазии. Абхазская сторона намерена обсудить факт подобного клеветнического выпада высшего руководства Грузии на предстоящей в начале марта встрече с сопредседателями Женевских дискуссий и дать ему соответствующую оценку", — говорится в заявлении. 

МИД республики подчеркнул, что весь комплекс приграничных вопросов, в том числе и вопросы безопасности, обсуждаются в рамках созданного в 2009 году на Международных Женевских дискуссиях регулярно действующего Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Однако за все эти годы грузинская сторона никогда не озвучивала подобных "фактов".

В комментарии дипведомства Абхазии также говорится об отсутствии таких сведений в докладах международных организаций. В частности, в ходе проверок, проводившихся инспекторами МАГАТЭ, радиоактивных материалов на территории Абхазии выявлено не было.

Теги:
Абхазия


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