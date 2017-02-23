Абхазия в рамках женевского процесса обсудит факт клеветы Грузии

СУХУМ – 23 фев, Sputnik. Клеветнические высказывания лидера Грузии Георгия Мергвелашвили о пресечении попытки ввоза радиоактивных материалов с территории Абхазии обсудит МИД Абхазии на предстоящей в начале марта встрече с сопредседателями Женевских дискуссий, об этом заявило абхазское дипведомство в своем официальном письме.

"Обратили внимание на заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили, в котором утверждается, что правоохранительные органы Грузии пресекли попытки ввоза радиоактивных материалов с территории Абхазии. Абхазская сторона намерена обсудить факт подобного клеветнического выпада высшего руководства Грузии на предстоящей в начале марта встрече с сопредседателями Женевских дискуссий и дать ему соответствующую оценку", — говорится в заявлении.

МИД республики подчеркнул, что весь комплекс приграничных вопросов, в том числе и вопросы безопасности, обсуждаются в рамках созданного в 2009 году на Международных Женевских дискуссиях регулярно действующего Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Однако за все эти годы грузинская сторона никогда не озвучивала подобных "фактов".

В комментарии дипведомства Абхазии также говорится об отсутствии таких сведений в докладах международных организаций. В частности, в ходе проверок, проводившихся инспекторами МАГАТЭ, радиоактивных материалов на территории Абхазии выявлено не было.