Госмузеев Абхазии стало на два больше

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба и мемориальный дом-музей Баграта Шинкуба пополнили список государственных музеев республики, сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Мы рады, что в Министерстве культуре появилось два новых государственных учреждения. Мы более года занимались этими вопросами. Слава богу, что это получилось, этому способствовал президент республики", — сказала Арсалия, представляя директоров музеев.

Министр отметила, что музей Лакоба, который некоторое время не работает, сможет открыть свои двери через несколько лет, так как должна быть проделана большая восстановительная работа.

"В 2016 году было решено перевести его в статус Государственного историко-мемориального музея. На сегодня переназначен директор. Она все эти годы руководила им. Сегодня есть штат по научной и административной работе. Мы понимаем, что воссоздать музей — это дело не одного дня и года. Сегодня заложена основа для того, чтобы в течение нескольких лет была разработана программа по восстановлению музея и началу его работы", — сказала она.

Переназначенный директор Госмузея Лакоба Людмила Малия подчеркнула, что каждый музей — это история народа.

"Музей Нестора Лакоба был создан к его 90-летию. Начинали с нуля, ничего не было, ведь у репрессированных все изымалось, ничего не оставлялось. Вся надежда была на архив Нестора, который находился у его шурина в Батуми. Он согласился передать нам часть материала. Мы выехали туда со Станиславом Лакоба, это было в 1983 году. Все не предоставил, но основной костяк дал нам. На сегодня в Батуми находится еще немало материала", — отметила Малия.

Директором мемориального дома-музея Баграта Шинкуба был назначен Роберт Джонуа. По его словам, одна из первоочередных задач, стоящих перед ним – проведение капитального ремонта.

"Самое главное на сегодня — это сделать капитальный ремонт нашего музея. Смета готова. В течение полутора месяцев будет закончен ремонт, и музей будет работать в полную силу. Есть штат, который будет работать. Будут и школьники посещать, и любой желающий", — сказал Джонуа.

Помимо историко-мемориального музея Нестора Лакоба и мемориального дома-музея Баграта Шинкуба, в число госуадрственных музеев Абхазии входят Исторический музей, музей Боевой Славы и дом-музей Дмитрия Гулиа.