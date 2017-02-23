Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с послом Абхазии

СУХУМ, 23 фев, Пресс-служба Sputnik. Участница проекта "Ты супер!" из Абхазии Валерия Адлейба 22 февраля впервые побывала на Красной площади и встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России Игорем Ахба.

Представитель посольства Абхазии в России Мадина Авидзба и участница проекта "Ты супер!" из Абхазии Лера прогулялись по Красной площади, полакомились традиционными масленичными блинами, после чего отправились на встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России Игорем Ахба.

Игорь Ахба рассказал Лере об истории здания посольства, поинтересовался тем, как проходит подготовка к конкурсу, пожелал удачи и преподнес Лере плюшевого медведя в качестве подарка.

Премьера шоу "Ты супер!" состоялась в эфире телеканала НТВ 11 февраля. Выпуски вокального конкурса «Ты супер!» доступны в формате прямых трансляций на портале Sputnik Абхазия.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии.

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на ноябрь 2016 года.



