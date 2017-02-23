СУХУМ, 23 фев — Sputnik, Рада Ажиба. Эстрадно-музыкальный театр "Каданс" примет участие в Международном фестивале "Содружество "АРТЕК", который будет проходить с 27 мая по 17 июня 2017 года на территории Международного детского центра "Артек".

"Две недели назад из Министерства культуры поступило предложение подать заявку для участия в фестивале, который организовывается и проводится в "Артеке". В этом конкурсе принимают участие лауреаты и дипломанты международных конкурсов. А мы рискнули и подали документы, хотя и не являемся лауреатами престижных конкурсов. И вот на днях мы получили ответ — "Каданс" прошел конкурсный отбор", — сказал Алик Алавердян.

По словам худрука, весь материал, который нужен был для конкурсного отбора, (заявка, видео, фото, анкетные данные участников) они отправили организаторам вовремя.

"Музыкальный театр "Каданс" планирует провести серию сольных концертов в городах Абхазии, а в завершение – концерт в филармонии. После чего мы будем усиленно готовиться к фестивалю. Естественно, программа у нас есть, и мы, как участники из Абхазии, будем представлять исключительно абхазские песни", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Каданс" впервые выступил на сцене Русского театра

Эстрадно-музыкальный театр "Каданс" был создан в 2013 году. В нынешнем составе коллектив работает более двух с половиной лет. В июне 2016 года театр с успехом выступил с первым сольным концертом на сцене РУСДРАМа.

Для детей из разных стран мира в мае-июне 2017 года состоится фестиваль "Содружество "АРТЕК", в котором примут участие детские танцевальные, инструментальные, вокально-хореографические, фольклорно-этнографические коллективы и солисты-исполнители традиционной народной и современной музыки.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>



