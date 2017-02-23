Арда Ашуба стал новым директором АбИГИ

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат филологических наук Арда Ашуба избран директором Абхазского института гуманитарных исследований, сказала корреспонденту Sputnik председатель счетной комиссии, кандидат искусствоведения Светлана Корсая.

"Выборы прошли замечательно, в очень спокойной атмосфере, можно сказать, в праздничной. Было двое кандидатов, которые нам очень хорошо известны, оба работали заместителями директора некоторое время. Выборы прошли в соответствии с законом", — добавила она.

В выборах нового директора приняли участие 93 сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований из 110.

"Против всех проголосовал только один человек, все остальные проголосовали "за" или "против". Большинством голосов избран новый директор АбИГИ", — сказала Корсая.

Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Академии Наук Абхазии образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. В 1930 году Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о преобразовании Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.

Через год, в августе 1931 года, "во избежание параллелизма и в целях концентрации научных сил" Президиум ЦИКа Абхазии принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, получившим с этого момента новое наименование — Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК).

Позже наименование Абхазского института менялось несколько раз: 1935 — Институт абхазской культуры, с 1939 года — Абхазский научно-исследовательский институт языка и истории имени академика Николая Марра, с 1950 года — Абхазский институт языка, литературы и истории, который с 1960 года и по настоящее время носит имя Дмитрия Гулиа, и, наконец, с 1994 года — Абхазский институт гуманитарных исследований Академии Наук Абхазии.



