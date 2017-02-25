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Федерация Абхазии вступит во Всемирную федерацию тхэквондо

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (81)
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На 27 Генеральной ассамблее Всемирной федерации тхэквондо были предложены и утверждены изменения в правилах. В тхэквондо постоянные поправки к правилам, сказал Sputnik президент Федерации тхэквондо Абхазии Омар Гогуа.

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Рада Ажиба. Республика Абхазия вступит во Всемирную федерацию тхэквондо в мае 2017 года, об этом сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации тхэквондо Абхазии Омар Гогуа.

"Федерация тхэквондо Абхазии официально была создана в 2000 году. А работать я начал с 1997 года. Мои спортсмены становились неоднократными чемпионами России. И в мае 2017 года Всемирная федерация тхэквондо официально примет сборную Абхазию. Вся моя деятельность была настроена на это, и я пришел к этому", — сказал Омар Гогуа.

По словам Гогуа, в тхэквондо постоянные поправки к правилам.

"Вы знаете, в тхэквондо постоянные изменения в правилах. На всех сборах, на учебно-тренировочных семинарах оповещают нас о постоянных  новшествах. Мы готовы к постоянным изменениям, и они не влияют на наши тренировки", — отметил он.

Всемирная Федерация таэквондо (WTF) определила список изменений в правилах, которые вступили в силу с 1 января 2017 года. Поправки будут применяться сначала в тестовом режиме, а после чемпионата мира в южнокорейском Муджу в июне вступят в полную силу. Дополнительный балл за удар ногой в жилет — от одного до двух очков. Кроме того, матчи в настоящее время завершаются, если существует разрыв в двенадцать баллов между игроками, теперь разрыв изменен до двадцати. Ликвидируется "Кенго!" (минус пол-очка), остается только "Гамжом!" (минус одно очко).

Темы:
Спортивная Абхазия (81)

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