Дворец принца Ольденбургского: мечта об идеальном мире

Резиденция основателя великосветского курорта Гагра в тридцатые годы прошлого века была наречена именем Сталина, потом переименована в "Чайку", а после пожара в конце восьмидесятых годов долго пребывала в запустении, сейчас дворец поднимается из руин, только в качестве чего?

Sputnik, Владимир Бегунов.

Неизвестные арендаторы

"Дворец сдан в аренду в 2010 году юридическому лицу на сорок девять лет, — рассказывает главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инал Джопуа. — Кто стоит за этой фирмой мы сейчас выясняем. Пять лет назад начинались работы по замене кровельных перекрытий. Они не были согласованы с нами". По словам Джопуа, департаментом разработаны охранные обязательства для строителей с рекомендациями вернуть здание к дореволюционному виду, убрав элементы советской перестройки. Но арендатор уклоняется от встречи с чиновниками.

Дворец на скале строился с 1901 по 1904 годы, а в январе 1903 года его владелец принц Александр Ольденбургский в только что открытом ресторане "Гагрипш" объявил о создании климатической станции Гагра.

"Для создания кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры, вместо того чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчет был только тонким тактическим ходом. Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царство порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами". Фазиль Искандер "Сандро из Чегема".

Идею про Гагру принцу подкинул медик Федор Пастернацкий. Он обследовал Ставропольскую губернию и Черноморское побережье в поисках мест, где можно организовать лечебные курорты. Первая разведка, на которую выбрались Федор Игнатьевич с принцем, состоялась в 1899 году. Курорт открылся всего через четыре года. Александр Ольденбурский умел заражать людей своими идеями. Добро от императора он добился через Георгия Шеваршидзе-Чачба, имеющего вес при дворе. Принц получил соответствующую бумагу от Николая II, госспонсирование и приступил к осуществлению своей мечты.

Обезьяны в абхазских лесах

"Чайка" — частный объект, он приватизирован республиканским Госкомитетом по приватизации и сдан в аренду, — рассказывает председатель Комитета по управлению имуществом и приватизации Гагрского района Владимир Вардая. — Арендаторами являются Юрий Ардзинба и еще один человек, которого я не хочу называть, потому что он избирается в депутаты. В этом здании будет санаторно-курортный комплекс. Когда они закончат, не могу сказать. Реконструкция сложная, перед каждым видом работ специалисты проверяют конструкции на уровень износа".

Принц Александр Петрович, перебравшись в Гагру, жил здесь по нескольку месяцев в году. Он заложил Приморский парк и открыл музей – кунсткамеру. Экспонаты скупал у местных жителей. Были у него и авантюрные идеи: заселить местные леса попугаями и обезьянами. Первых побили коршуны, вторых отстреляли местные охотники.

Фазиль Искандер в "Сандро из Чегема" писал, что быстрое согласие императора имело свой тайный замысел.

"Царь с неожиданной быстротой согласился с его предложением. Потом-то Александр Петрович догадался, что они таким образом просто хотят избавиться от него в Петербурге. Александр Петрович знал, что его при дворе считают чудаком за то, что он всегда, не взирая на лица, со всей откровенностью верноподданного высказывал свои мысли о средствах к спасению царя и государства Российского. Все Ольденбургские принцы были такими, и все считались чудаками".

О самом принце Ольденбургском стоит рассказать поподробнее. В 1903 году ему было уже пятьдесят девять лет. Он был генералом от инфантерии, отмеченным множеством наград, в том числе золотым оружием "За храбрость". Помимо курорта в Гагре, он открыл Институт экспериментальной медицины в Петербурге, был председателем противочумной комиссии. Во время Первой мировой войны принц организовывал санитарное дело в действующей армии. Николай II, ценя заслуги дальнего родственника, назначил его начальником санитарной и эвакуационной части русской армии. Супруга Ольденбургского не отставала от мужа. Евгения Максимилиановна занималась благотворительностью, была попечительницей школ и больниц. Во время русско-японской войны она возглавляла Порт-Артурский комитет по оказанию помощи раненым и увековечиванию памяти павших. Но к моменту строительства дворца в Гагре она была уже парализована и тронулась рассудком.

Фундамент с трещиной

На гуляющем в интернете снимке паспорта работ во дворце принца Ольденбургского обозначено, что статус работ: "научный, реставрационно-реконструктивный", компания-подрядчик "Диптон Си". Генеральный директор — Юрий Ардзинба. Проектными разработками занимался коллектив тюменского Архитектурно-строительного института.

© Sputnik. Леон Гуния Путешествие по Гагре и Пицунде

Еще один подрядчик "Dipton Enterprises LTD. (UK)". Его владелец Юрий Лаптев. Судя по названию, "Диптон Си" является дочерним предприятием Лаптева и, собственно, субподрядчиком. Компания Юрия Лаптева сотрудничает с тем самым тюменским институтом, отправляет студентов на зарубежные стажировки.

В 2013 году у фирмы Ардзинба был финансовый скандал со скрывшимся партнером, поддельными печатями и исчезнувшими деньгами, переведенными в Абхазию фирмой Лаптева. Тогда Юрий Ардзинба высказывал мнение, что Лаптев, вступив в реконструкцию дворца, пытается завладеть правами на здание. Прошло три года, бури утихли, и строительство продолжается.

На старых фотографиях видно, что замок строился поэтапно. Сначала была построен сам дворец с круглым панорамным окном в кабинете принца, трубой и ажурным металлическим завитком. Потом появилась пристроенная гостиничная часть для членов королевской крови и представителей высшей знати Российской Империи. Место становилось модным. В 1912 году его посетил сам император, правда мельком, но все же. Седовласый принц умудрился совместить несовместимое: балы и рауты высшей знати при доброжелательном отношении горцев.

Строил дворец петербургский архитектор Григории Люцедарсий. Существует версия, что при закладке фундамент два раза давал трещину, и тогда пригласили местного подрядчика Яхье Керболая Аббасе, который и построил дворец на горе по столичным чертежам в стиле, который архитекторы называют романтическим модерном.

На территории действовали два маяка, освещавшие путь подходящим судам и яхтам. Въезд во двор был очень узким. "Мерседесу", на котором ездил принц, негде было развернуться во дворе, поэтому перед порогом был придуман деревянный разворотный круг. В 1906 году появился флигель с башней, о предназначении которой историки и краеведы спорят до сих пор: то ли это обзорная башня, то ли башня сокольничего. У обеих версий есть аргументы "за" и "против".

© Фото: public domaine Прибытие императора Николая II В Гагру 1912 год

После революции принц Ольденбургский покинул Россию, его имущество национализировали и во дворце сделали санаторий для нервных больных. Бабель и Фурманов описывали его в своих очерках как место, пребывающее в запустении и начинающее только возрождаться.

Новые Гагры на Балтике

В 2013 году замок принца Ольденбургского посетил его племянник герцог Гуно фон Ольденбург с супругой. Прием был устроен в отреставрированном на тот момент флигеле. Видимо, подрядчики таким образом пытались придать своим работам историческую легитимность.

В тридцатых годах дворец стал санаторием имени Сталина. Тогда все и вся называли именем вождя. После разоблачения культа личности он обрел новое имя – "Чайка". Вопреки распространенному мнению, пострадало здание не в войну, а раньше, — в конце восьмидесятых случился пожар, и строение выгорело дотла.

Но история самого принца Ольденбургского и его планов создания идеальной монархии не закончилась с отъездом из СССР.

© Фото: М. Репин Принц Ольденбургский, фрагмент эскиза Репина к картине "Юбилейное заседание государственного совета" 1903 год

"Принц Ольденбургский переехал в Финляндию, где, по слухам, занимался цивилизацией некоего местечка, которое по доброй старой памяти назвал Новыми Гаграми. Продолжил ли он свои опыты, надеясь на скорое падение советов, или просто деятельная его натура ни в чем не терпела застоя, остается неизвестным. О дальнейшей его судьбе ни мне, ни владельцу великолепного бинокля ничего не известно", — так заканчивается третья глава "Сандро из Чегема". История же самого дворца не закончена и в наши дни. Реставрация и споры вокруг здания продолжаются. Видимо, неудачное место выбрал принц Александр Петрович (Фридрих Константин) Ольденбургский для построения идеального общества.