Учат быть добрыми и честными: воскресной школе исполнился год

О празднике, устроенном в честь годовщины воскресной школы, о предметах, которые учат быть добрыми и честными, в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

Более пятидесяти ребятишек в возрасте от 5 до 13 лет вот уже год как посещают воскресную школу в Сухуме.

"В самом начале у нас была только одна группа, но сейчас деток стало больше, и мы разделили их на две группы, — уточнил клирик собора иеромонах Давид (Гвазава). – Занятия начинаются сразу после воскресной службы. На занятиях изучаем Закон Божий, историю Ветхого и Нового завета, заповеди Божьи, церковные праздники изучаем, молитвы учим на церковно-славянском и абхазском языках, чтобы могли молиться на своем родном языке".

По словам иеромонаха, уделяется внимание нравственным основам и этикету поведения.

"В нынешнее время все это очень важно. Ребенку надо объяснить, как мы должны относиться к ближнему — не обижать, а, наоборот, заступиться, проявить любовь, милосердие, поделиться с кем-то тем, что у тебя есть, быть добрым, честным, говорить только правду, не совершать плохих поступков, слушаться родителей. Основу должного почитания своих родителей и всех старших детям необходимо вложить с самого детства", — сказал иеромонах Давид (Гвазава).

© Sputnik. Амра Амичба Открытый урок в воскресной школе при Сухумском кафедральном соборе

На занятиях в воскресной школе песнопение и рисование тоже на нравственные, евангельские, библейские темы.

То, чему научились дети за год посещения воскресной школы, что нарисовали и как поют, они продемонстрировали на торжественном утреннике перед родителями и преподавателями.

В актовом зале были выставлены работы ребят: картины, поделки, бумажные голуби и цветы. Привлекала внимание маленькая копия Лыхненского храма. Как рассказала ученица Елизавета, на занятиях дети из маленьких камешков по фотографии строили храм.

"А когда мы его достроили, мы поехали в село Лыхны, чтобы воочию увидеть настоящий храм. Он очень красивый, — сказала ученица воскресной школы. – У нас бывают паломнические поездки по святым местам Абхазии".

© Sputnik. Амра Амичба Открытый урок в воскресной школе при Сухумском кафедральном соборе

В течение года в школе проводят утренники, приуроченные к христианским праздникам, на Рождество Христово, на Пасху. Помимо священнослужителей, детям преподают и верующие родители. Наталья Шамба привела в воскресную школу детей, а затем с мужем начали преподавать.

"Сначала привели детей, а потом наше с мужем музыкальное образование пригодилось. Получилось, что задействована вся семья, чему мы очень рады, — отметила Наталья. — Идея со школой замечательна тем, что с ранних лет получают навык посещения храма, приобщения к православной культуре. Если родители взяли за ручку и привели в храм, у ребенка уже возникает огромное доверие к этому месту, потому что мамы и папы плохому не научат".

Родители говорят, что привели детей в воскресную школу, когда они начали задавать вопросы, ответы на которые мама и папа дать не могли.

© Sputnik. Амра Амичба Открытый урок в воскресной школе при Сухумском кафедральном соборе

"Возникает много вопросов по поводу Церкви, Бога, на которые я не могла им ответить. Я узнала, что у нас есть при церкви воскресная школа. С удовольствием внуки ходят и познают", — сказала Татьяна Селютина.

"Дети уже знают молитвы, знают жизнеописание Иисуса. Мальчик у нас был проблемный, до пяти лет не разговаривал. Мы стали посещать храм и воскресную школу. Это положительно повлияло", — поделилась Наталья Поддубная.

Ирина Квасия год назад привела племянника в воскресную школу и говорит, что характер и поведение мальчика изменились в лучшую сторону.

"Я советую всем родителям, чтобы они обязательно водили сюда своих детей. Это благое дело, это спасение для всех детишек. Вырастут и станут хорошими гражданами Абхазии", — сказала Ирина Квасия.

В завершение утренника ученики воскресной школы отпустили в небо разноцветные шары и бумажных голубей.