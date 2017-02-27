МИД: признание Россией Абхазии не подлежит пересмотру

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны России не подлежит пересмотру, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Абхазии, распространенном в понедельник 27 февраля.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью тбилисской телекомпании "Starvision" заявил, что Россия рано или поздно отзовет признание независимости Абхазии.

МИД Абхазии расценил слова Абашидзе как попытки примерить на себя мантию пророка и направить в нужное ему русло всю политику России в отношении Абхазии, повернув вспять стратегический характер абхазо-российского партнерства.

"В размышлениях о принятии Россией "правильных решений" господина Абашидзе подводит собственная интуиция и пренебрежение сложившимися после грузинской агрессии 2008 года реалиями в Закавказье. Откровенно умышленное неприятие существующей ситуации в действительности наглядно демонстрирует еще тлеющую надежду грузинской стороны на некие мифические отзывы признания Абхазии и ее неприкрытые опасения о полной утрате способности хоть как-то повлиять на взаимоотношения с народом Абхазии вместо стремления к налаживанию конструктивного диалога", — говорится в заявлении.

Принятое высшим руководством России в августе 2008 года после варварской агрессии Грузии в отношении Южной Осетии политическое решение было призвано обеспечить надежные гарантии безопасности народам Абхазии и Южной Осетии и предупредить вероятность возможных военных авантюр тбилисских властей, отмечает внешнеполитическое ведомство страны.

"Признание Россией независимости Абхазии имело и огромное политическое значение для абхазского народа, став важнейшей вехой в его борьбе за самоопределение. Высшие руководители Российской Федерации не раз заявляли о бесповоротности принятого решения, и ожидать некого "разворота" руководству Грузии совершенно бессмысленно. Пора бы понять нашему восточному соседу, что признание Абхазии не подлежит пересмотру", — подчеркнул МИД Абхазии.

Вместо признания сложившихся в августе 2008 года политических реалий и заключения с Абхазией соглашения о неприменении силы в Грузии предпочитают не замечать произошедших перемен и продолжают неконструктивный курс, направленный на непризнание и международную изоляцию Абхазии, заявил МИД страны.

"При этом именно активизировавшиеся в последнее время контакты Грузии с НАТО позволяют говорить о милитаризации региона, желании и в дальнейшем поддерживать в грузинском обществе агрессивные реваншистские настроения. Не выдерживают никакой критики и абсолютно голословные утверждения о якобы происходящих в Абхазии похищениях людей и нарушении прав человека. Подобные байки, пересказываемые в различных версиях грузинскими чиновниками разного калибра, уже давно никого не удивляют в Абхазии", — говорится в тексте.

МИД Абхазии в очередной раз призвал руководителей Грузии перестать предаваться иллюзиям и трезво взглянуть на существующие реалии.



