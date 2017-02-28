Маммолог: как уберечься от рака груди

Какие симптомы служат тревожным сигналом, куда обращаться за помощью и как предупредить опасность, рассказала корреспонденту Sputnik врач-маммолог Национального онкологического центра Абхазии Мрамза Кварчия.

Sputnik, Амра Амичба

Если женщина или молодая девушка при самостоятельном обследовании груди нащупала непонятное уплотнение, то визит к врачу-маммологу откладывать не стоит.

В Сухуме в Национальном онкологическом центре Абхазии есть не только онкомаммологи, но и необходимое специализированное оборудование для диагностики заболевания: УЗИ, рентгеновская маммография и лаборатория.

По словам маммолога Мрамзы Кварчия, приходить на обследование натощак или нет, значения не имеет.

"Даже если вы принимаете антибиотики или иные лекарства по поводу хронической или другой болезни, для того чтобы прийти к маммологу, отменять что-то абсолютно не обязательно. Самое главное для девушек детородного возраста имеют значение дни менструального цикла. На 7-12 день после начала менструального цикла. Почему важно в этот промежуток времени? Чтобы избежать гиподиагностики или гипердиагностики. Есть много факторов, которые зависят от фазы цикла и от гормонального статуса пациентки. Идя на осмотр, желательно не пользоваться дезодорантами", — уточнила врач.

Для женщин до 35-40 лет свои требования к обследованию, например, показано УЗИ, а рентгеновская маммография на усмотрение доктора. После сорока необходимо в плановом порядке раз в два года делать рентгеновскую маммографию.

© Sputnik. Леон Гуния Рак груди: что нужно знать

Как объяснила Кварчия, в золотой стандарт профилактики молочной железы, кроме маммографии, входят УЗИ молочных желез и при необходимости пункционная биопсия. Пункция показана практически при всех заболеваниях молочной железы.

"В Абхазии слово пункция воспринимается как что-то страшное. Соседей на лавочке послушают — и фобия у наших женщин. Существует такое мнение в народе, что не дай бог, если ты опухоль тронул, то обязательно можешь спровоцировать нечто злокачественное. Это суеверие абсолютно к медицине отношение не имеет. Если есть определяемое руками образование, его обязательно нужно пунктировать, чтобы определить характер опухоли. Это необходимый метод диагностики, как и УЗИ, и маммография, — подчеркнула доктор. — Пункция нам дает цитологическую верификацию процесса. Пощупав руками и посмотрев глазами, по результатам маммографии и УЗИ у врача складывается определенная картина, но нужно подтвердить ее инвазивным методом диагностики, то есть пункционной биопсией".

По словам Кварчия, например, при мастопатии, при кистах пункционная биопсия не только диагностическая, но и лечебная манипуляция.

"Эвакуировали содержимое кисты, и стеночки кисты спали. Она может заново пополниться, до трех раз такое допускается. Повторное появление кист провоцирует не пункция, — заметила маммолог. — Надо найти причину, кисты просто так в молочных железах не появляются, как правило, это системный процесс и, чаще всего, дисгормональные изменения в организме. Нужно человеку проверить, в каком состоянии яичники находятся, в каком состоянии щитовидная железа, смежно с эндокринологом вести пациента и разобраться в причине. Здесь проблема кроется не в самой молочной железе, а в организме женщины".

Специалист констатировала, что в последнее время обращаются молодые незамужние девушки с жалобами на боль в груди. Чаще всего болевой синдром дает мастопатия, при раке боль не ощущается, если только это не последняя стадия.

© Sputnik. Юрий Стрелец Аргун: онкологическое заболевание не приговор

"Если мама или родная тетя с маминой стороны сталкивались с онкологическими заболеваниями молочной железы или же в гинекологической сфере, — это все напрямую отягощает онкоанамнез, — сказала Мрамза Кварчия. — У пациентки, которая не отягощена наследственностью, исключать заболевание нельзя, но наследственность является одним из самых мощных факторов. Поэтому этим людям надо более настороженно относиться. Раннее наступление месячных, позднее наступление менопаузы, если половой жизнью не живут молодые девушки, много незамужних, не рожали, не кормили грудью – это все играет роль в развитии заболевания. Для кормящих мам важно знать, что лактация меньше 6 месяцев — это тоже является фактором риска к заболеванию молочной железы. Каждая молодая мама должна дважды подумать, прежде чем принять таблеточку, чтобы погасить лактацию".

Самой большой бедой, которая стала последствием местного менталитета, врач назвала позднюю обращаемость пациентов в онкоцентр.

"В наших болезнях самое главное всегда — обратиться вовремя. Это залог к успешному лечению. Наши люди тянут все до конца. К сожалению, онкозаболеваемость неуклонно растет, и пока только бдительное отношение женщины к своему здоровью поможет вовремя выявить болезнь, — подчеркнула онколог. - В Абхазии очень многие пациенты не приходят, пока не наступает крайняя форма: с отеком, покраснением, распадом и кровотечением опухоли. Запущенные пациенты обращаются — это действительно есть. Молодые девушки, получается, в этом плане более просвещенные, если что-то побеспокоит, они сразу в интернет зайдут, вычитают, и обращаются к врачу".

Кварчия обратила внимание на важность самообследования. По ее словам, каждая девушка от 17-18 лет раз в месяц должна ввести себе это в привычку.

Женщины годами ходят с фиброаденомами, доброкачественными образованиями.

"Думают, а, проверили, у меня там доброкачественное, все хорошо, и запускают себя лет на пять, на шесть. А это доброкачественное образование через такое время во что может трансформироваться, никто сказать не может. Надо наблюдаться у врача, ходить на профилактические осмотры. Опытный доктор при пальпации видит клинические симптомы, даже без УЗИ. Самый главный визуальный симптом — симптом умбиликации, или симптом площадки, как его еще называют – это втяжение кожи в проекции опухоли", — объяснила Мрамза Кварчия.

Доктор заверила, что рак молочной железы на сегодняшний день не приговор, он поддается лечению, если пациент вовремя обращается.

"Если пациент пришел вовремя, и я верифицировала рак молочной железы, всегда начинаю с фразы: "Вы пришли вовремя – значит, у вас есть шанс на то, что мы сможем радикально излечиться". Просто надо набраться терпения и пройти все этапы лечения и вернуться к своему обычному образу жизни", — сказала в заключение беседы врач-маммолог Национального онкологического центра Абхазии Мрамза Кварчия.