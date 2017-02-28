Пограничники зафиксировали нарушение правил промысла турецкими судами

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. В закрытом для промысла районе Гагра — Пицунда выявлены турецкие рыболовецкие суда "Коломбо Балык Чалык – 3" и "Бафрали – 3", осуществлявшие незаконную промысловую деятельность, сообщает Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия.

© Sputnik. Роберт Джопуа Путина хамсы в Абхазии: линия соприкосновения

Погранслужба ФСБ передала данные об этом в Службу государственной безопасности Республики Абхазия и председателю Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии. Решением Государственного комитета по экологии и охране природы Республики Абхазия, капитаны указанных судов будут вызваны в Сухум для выяснения обстоятельств.

Ранее Федерация рыболовного и охотничьего спорта Абхазии заявляла, что с началом путины, лова хамсы и ставриды, рыболовецкие суда нарушают требования экологической службы республики. Согласно нормам, сейнеры не могут заниматься промыслом ближе, чем 500 метров от берега. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава в интервью Sputnik подтвердил, что более десяти рыболовецких судов нарушили правила добычи биоресурсов и были подвергнуты административному наказанию.