Абхазия примет участие в сельхозярмарке в Курске

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия примет участие в сельскохозяйственной ярмарке в Курске, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

"Мы обговорили возможность взаимных поставок продукции пищевой промышленности. Остановились на том, что для начала мы примем участие в сельскохозяйственной ярмарке, которая будет проводиться в городе Курск. Мы получили возможность презентовать возможности абхазских сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции", — добавил он.

В ходе переговоров с председателем Комитета по агропромышленному комплексу Курской области обсудили различные направления взаимодействия, сказал Кварчия.

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"На форуме собираются политики и бизнесмены для обсуждения направлений сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах. Обсуждали возможные направления двустороннего сотрудничества, возможность заключения соглашений о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве", — сообщил Кварчия.

По словам заместителя главы администрации Сухума, сельскохозяйственная ярмарка в Курске проводится ежегодно, в ней принимают участие производители различных регионов Российской Федерации.