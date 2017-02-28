Инал Ардзинба вошел в топ молодых лидеров ЕАЭС

СУХУМ – 28 фев, Sputnik, Бадри Есиава. В топ рейтинга "Молодых лидеров стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии" вошел главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба.

По словам директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, их центр провел исследование среди политических, общественных и государственных деятелей в возрасте до 30 лет, по результатам которого Инал Ардзинба попал в ТОП 10.

"Мы провели социологический опрос среди экспертов и политологов о молодых лидерах и смотрели на их активность в СМИ. Действительно, Инал у нас попал в топовую десятку как одна из наиболее перспективных и значимых фигур", — рассказал Калмыков.

Он добавил, что Ардзинба занимает высокую позицию в РФ, и экспертное сообщество серьезно к нему относится.

Ардзинба в 2012-2013 годах возглавлял делегацию России на молодежном саммите "Группа двадцати" и представлял разработки молодежи президенту России Владимиру Путину.

Тогда Путин поддержал предложение Ардзинба об усилении роли развивающихся стран, в частности, группы БРИКС в международных финансовых институтах.

Директор экспертно-аналитического центра подчеркнул, что Инал Ардзинба сейчас работает в Администрации Президента России, но не исключено, что в дальнейшем он вернется в Абхазию "на высокий государственный пост".

В список лидеров рейтинга также включен заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания. Он окончил Флорентийский государственный университет, организовывал первую международную конференцию всех народов Кавказа в Италии.