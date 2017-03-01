Историк: Горская Республика помогла восстановить статус Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Если вспомнить первый народный сход в Абхазии в ноябре 1917 года, там были сторонники как большевиков, так и меньшевиков, но победили те, кто хотел объединения с горскими народами. Недаром Симон Басария был избран председателем первого Абхазского Народного Совета. Мы знаем, что тот же Асланбек Шарипов, тогда представлявший интересы горцев, активно принимал участие в работе этого съезда", — рассказал историк Сослан Салакая.

Ученый также отметил, что Шарипов участвовал в написании Конституции Абхазского Народного Совета и Декларации.

"Впоследствии неоднократно, вплоть до оккупации Абхазии Грузией, он подчеркивал, что считает Абхазию Горской Республикой. Можно сказать, что признание Горской Республики Турцией 11 мая 1918 года было признанием Турции восстановления абхазской государственности как части Горской Республики", — отметил Салакая.

В Горскую Республику тогда входили Дагестан, Чечня, Кабарда, Черкесия и другие территории Кавказа, сказал историк.

"После оккупации Абхазии Грузией, правительство Горской Республики пыталось подавать протесты, но, к сожалению, разгоревшаяся гражданская война не позволила оказать реальную помощь. Да и в самой Горской Республике получилось внутреннее расслоение. Часть активистов, тот же Асланбек Шерипов, в итоге оказались в числе деятелей коммунистического движения", — подчеркнул он.

Роль Горской Республики для Абхазии © AFP/ STR Новые тренды на пути Абхазии к признанию

Роль и значение Горской Республики в тот период для Абхазии были немаловажными, считает Сослан Салакая.

"Сама Горская Республика просуществовала недолго, и гражданская война на Северном Кавказе поделила их на "белых", "красных", сторонников независимости. После пытались поднять восстание, но их быстро окрестили в контрреволюционеров. В первый период, в 1917-1918 годы, поддержка Горской Республики и ориентация на горцев была попыткой полнокровного восстановления абхазской государственности. Большевики поставили вопрос о том, что это Сухумская область РСФСР, даже не Абхазия", — рассказал он.

Меньшевики формально предоставляли автономию Абхазии, но находиться в Грузинской автономии абхазы также не хотели, отметил ученый.

"Наиболее полнокровно как государственное образование Абхазия могла заявить о себе именно в составе Горской республики", — сказал историк.

Уже к 1920 году большевики овладели территориями Горской Республики, и она прекратила свое существование, отметил Салакая.

Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Руслан Гожба рассказал, что созданию Горской Республики предшествовали события Кавказской войны и восстание абхазов в 1866 году. Итогом стал массовый исход горцев в страны Османской империи.

"Полностью обезлюдило все черноморское побережье, от общей массы абхазов практически осталось 10-15%. После событий 1877 года (последней волны депортации абхазов в страны Османской империи – ред.) абхазы были объявлены виновным населением, им было запрещено жить между реками Аапста и Кодор в семи километрах от побережья и категорически в горах. Фактически были созданы резервации на Гудаутском и Кодорском участках", — сказал он.

Абхазам также запрещалось проживать вокруг Сухума. 30 лет до 1907 года целый народ считался "виновным".

"Наступил 1917 год. Из всех народов, населявших Сухумский округ, в самом бесправном положении находилось коренное население. Естественно, что оно поддержало революцию", — сообщил историк.

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Руслан Гожба рассказал, что абхазы рассматривали четыре варианта развития событий в тот период. Они видели себя в составе Горской Республики. Также рассматривали возможное будущее с большевистским режимом. Третий – совместно с абхазскими воинскими частями из Турции и Батума освободить Абхазию от грузинских оккупантов. Четвертый – совместно с воинскими частями генерала Деникина, где служило много абхазских офицеров и всадников, освободить страну от Грузии.

"Вначале абхазский народ провел собрание и был создан Абхазский Народный Совет (АНС). Как раз в это время приехал Асланбек Шарипов, объездил всю Абхазию, начиная от Самурзакана, выступал с блестящими речами. Он очень резко отвечал тифлисским оппонентам и полностью поддерживал свободолюбивый абхазский народ", — подчеркнул Гожба.

8 ноября 1917 года была принята Конституция Абхазского Народного Совета, был проведен съезд самурзаканцев, которые тоже в конечном итоге после долгих споров согласились войти в состав Горской Республики.

"Горская Республика просуществовала около года, потом начались всем известные события на Кавказе, начал наступать Деникин, красные части и правительство Горской Республики переместились в Дагестан. В 1919 году на съезд Горской Республики прибыл из Абхазии, оккупированной грузинскими меньшевиками, Георгий Туманов (член Абхазского Народного Совета – ред.)", — напомнил ученый.

На съезде Туманов выступил с речью, в которой заявил, что Абхазия будет бороться и сможет одолеть грузинских оккупантов.

"Во второй половине 1919 года на Северном Кавказе наступили очень тяжелые времена. Деникинцы заняли почти весь Северный Кавказ и горское правительство было вынуждено переехать в Тифлис. Там они издавали газету "Вольный горец" до декабря 1920 года", — сказал Гожба.

По словам историка, идея Горской Республики не исчезла. В 1990 году была создана Конфедерация горских народов Кавказа, которая сыграла решающую роль в объединении горских народов Кавказа в борьбе против грузинских оккупантов в Отечественной войне 1992-1993 годов.



