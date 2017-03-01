МИД Абхазии назвал заявление Могерини верхом цинизма

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии назвало верхом цинизма заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что ее беспокоит планируемое закрытие двух пунктов пропуска Бгоура (Отобая) и Батаигуара (Набакеви) на государственной границе по реке Ингур, сообщает МИД Абхазии.

"Подобное заявление представителей ЕС выглядит верхом цинизма, принимая во внимание то, что в декабре минувшего года абхазской стороной через Сопредседателей Женевских дискуссий было передано официальное письмо в адрес госпожи Могерини, посвященное ограничениям и препятствиям, с которыми сталкиваются граждане Республики Абхазия при реализации целого комплекса гуманитарных прав и, в частности, права на передвижение", — говорится в заявлении.

В письме МИД Абхазии отмечалось, что вдохновителем подобного дискриминационного подхода в отношении граждан Абхазии являются власти Грузии, которые используют любые пути и средства для международной изоляции Абхазии.

Указывалось, что в международной дипломатической практике существует примеры использования в качестве проездных документов национальных паспортов частично признанных стран, не являющихся членами ООН.

"Однако официального ответа от госпожи Могерини получено не было, что красноречиво продемонстрировало отношение официальных европейских структур к проблемам Республики Абхазия", — отметил МИД.

МИД Абхазии напомнил, что решение о закрытии КПП полностью соответствует законодательству Республики Абхазия и требованиям безопасности для ее граждан. В то же время для облегчения перехода границы приняты соответствующие меры – увеличена пропускная способность основного КПП "Ингур", курсирует комфортабельный автобус, отремонтировано дорожное полотно.

25 февраля пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини опубликовала заявление, в котором выражается "обеспокоенность" планируемым закрытием двух пунктов пропуска Бгоура (Отобая) и Батаигуара (Набакеви) на государственной границе по реке Ингур.



