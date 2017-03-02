Пострадавшие от снегопада в Сухуме пальмы выровняют

СУХУМ, 2 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Согнутые молодые пальмы коммунальные службы не будут вырубать, а попытаются выровнять, рассказал Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.
"Те пальмы, которые не совсем испорчены, попытаемся выровнять, — сказал Ахуба. — Если дерево полностью не свалилось на землю, не повреждена корневая система, это можно сделать".
По словам начальника Коммунального управления города, таких пальм не так много, снегопад поломал больше деревьев других пород.
В Абхазии растет более 20 разновидностей пальм. Самые распространенные — финиковая, Вашингтония, Бутия, Трахикарпус.
Сильный снегопад обрушился на Абхазию в ночь с 14 на 15 февраля 2017 года.
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