Пострадавшие от снегопада в Сухуме пальмы выровняют

СУХУМ, 2 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Согнутые молодые пальмы коммунальные службы не будут вырубать, а попытаются выровнять, рассказал Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"Те пальмы, которые не совсем испорчены, попытаемся выровнять, — сказал Ахуба. — Если дерево полностью не свалилось на землю, не повреждена корневая система, это можно сделать".

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По словам начальника Коммунального управления города, таких пальм не так много, снегопад поломал больше деревьев других пород.

В Абхазии растет более 20 разновидностей пальм. Самые распространенные — финиковая, Вашингтония, Бутия, Трахикарпус.

Сильный снегопад обрушился на Абхазию в ночь с 14 на 15 февраля 2017 года.

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