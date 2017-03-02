Арсаул переименован в Приморское: жители довольны, языковед не согласен

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава комитета по языковой политике и демографии Народного Собрания, языковед Валерий Кварчия в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, что считает неверным переименование села Арсаул в Приморское.

"Сегодняшний шаг негативно отразится на национальной культуре, истории, языке", — считает Кварчия.

Депутат считает, что принятое решение никак не способствует развитию государственного языка, более того, это нарушение Конституции Абхазии.

По словам Валерия Кварчия, Арсаул – это историческое название села, что отражено в первой карте на абхазском языке, изданной в 1912 году.

"Там четко записано название села – Арсаул", — подчеркнул он.

Ученый рассказал, что во многих книгах, в периодической печати название села звучит именно как Арсаул.

"Название Арсаул имеет глубокие корни, на Кавказе окончание аул используется практически везде. И у нас есть, например, такое село, как Мархиаул. Арсаул раньше был поселком, входившим в село Аацы", — сказал Кварчия.

С конца XIX века по 1925 год село носило название Петропавловское, а затем — Приморское.

© Sputnik / Томас Тхайцук Галустян: идея переименования Абхазии в Апсны мне симпатична

"После установления cоветской власти село стало называться Приморское. До 1948 года село называлось Приморское, затем грузины переименовали на свой лад. После долгой борьбы населения удалось вернуть историческое название Арсаул", — сказал он.

Представил проект постановления депутат Парламента Дмитрий Гунба, который отметил, что за переименование выступили 700 жителей села. Село было переименовано в 1996 году, однако жители его по-прежнему называют Приморским, заявил депутат.

Глава администрации села Анзор Сакания сообщил Sputnik, что все жители с радостью приняли весть о переименовании села Арсаул в Приморское.

"Приморское — это историческое название села. Наше село никогда не называлось Арсаулом. Здесь была железнодорожная станция, она когда-то называлась Арсаулом. Мы родились в селе Приморское, наши отцы также родились в Приморском. Наши ребята уходили на фронт, защищая село Приморское", — сказал Сакания.

По его словам, когда село было переименовано в 1996 году, никто не спросил мнения жителей.

"Когда это решение дошло до наших граждан, практически на всех встречах поднимали этот вопрос, почему так случилось", — отметил он.

За переименование села проголосовали 18 депутатов, 4 – против, двое воздержались.