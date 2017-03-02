Арсаул переименован в Приморское: жители довольны, языковед не согласен

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава комитета по языковой политике и демографии Народного Собрания, языковед Валерий Кварчия в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, что считает неверным переименование села Арсаул в Приморское.
"Сегодняшний шаг негативно отразится на национальной культуре, истории, языке", — считает Кварчия.
Депутат считает, что принятое решение никак не способствует развитию государственного языка, более того, это нарушение Конституции Абхазии.
По словам Валерия Кварчия, Арсаул – это историческое название села, что отражено в первой карте на абхазском языке, изданной в 1912 году.
"Там четко записано название села – Арсаул", — подчеркнул он.
Ученый рассказал, что во многих книгах, в периодической печати название села звучит именно как Арсаул.
"Название Арсаул имеет глубокие корни, на Кавказе окончание аул используется практически везде. И у нас есть, например, такое село, как Мархиаул. Арсаул раньше был поселком, входившим в село Аацы", — сказал Кварчия.
С конца XIX века по 1925 год село носило название Петропавловское, а затем — Приморское.
"После установления cоветской власти село стало называться Приморское. До 1948 года село называлось Приморское, затем грузины переименовали на свой лад. После долгой борьбы населения удалось вернуть историческое название Арсаул", — сказал он.
Представил проект постановления депутат Парламента Дмитрий Гунба, который отметил, что за переименование выступили 700 жителей села. Село было переименовано в 1996 году, однако жители его по-прежнему называют Приморским, заявил депутат.
Глава администрации села Анзор Сакания сообщил Sputnik, что все жители с радостью приняли весть о переименовании села Арсаул в Приморское.
"Приморское — это историческое название села. Наше село никогда не называлось Арсаулом. Здесь была железнодорожная станция, она когда-то называлась Арсаулом. Мы родились в селе Приморское, наши отцы также родились в Приморском. Наши ребята уходили на фронт, защищая село Приморское", — сказал Сакания.
По его словам, когда село было переименовано в 1996 году, никто не спросил мнения жителей.
"Когда это решение дошло до наших граждан, практически на всех встречах поднимали этот вопрос, почему так случилось", — отметил он.
За переименование села проголосовали 18 депутатов, 4 – против, двое воздержались.