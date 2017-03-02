22:33 02 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Референдум о досрочных выборах президента Абхазии

Предвыборная арифметика: ЦИК завершил регистрацию кандидатов в Парламент

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (25)
14910

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоятся 12 марта 2017 года.

Бадрак Авидзба, Sputnik  

Регистрация кандидатов в депутаты Парламента Абхазии завершена, сообщили Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии. На 35 мест в Парламенте нового созыва претендуют 139 человек. В последний день ЦИК зарегистрировал кандидатом в депутаты действующего парламентария Тенгиза Агрба. 

Кандидат политических наук Артур Атаев в интервью Sputnik обратил внимание на то, что предвыборная кампания в Абхазии продемонстрировала, что в республике сложилась патриотически настроенная группа молодых политиков, имеющих здоровые амбиции.  

"Дебаты на республиканском телевидении показали, что политическая молодежь уже отходит от военно-политической тематики, связанной с победой в Отечественной войне 1992-1993 годов. Главные тезисы их предвыборных программ связаны со строительством Абхазии как дееспособного и эффективного государства", — подчеркнул он.  

Эксперт отметил, что если абхазские политики со стажем критикуют действующую политическую и экономическую систему, то их молодые оппоненты говорят о возможных политических и экономических перспективах молодого государства в будущем. 

"Появление новых политических партий указывает на то, что ротация политических элит в Абхазии неизбежна", — уверен эксперт. 

Кандидаты в депутаты в цифрах
Предвыборная "анатомия": кандидаты

По мнению Атаева, в политической истории Абхазии Парламент не раз выполнял роль амортизатора между законодательной и исполнительной ветвями власти.  

"Политический кризис мая 2014 года в значительной степени был инициирован оппозиционными депутатами, но прекращен он был усилиями председателя и членов Народного Собрания. Таким образом, Парламент являлся одновременно и очагом, и стабилизатором политического протеста. Именно тогда в очередной раз была продемонстрирована сила законодательного и представительного органа страны", — сказал он.  

Политолог также подчеркнул, что ряд экспертов указывали на необходимость усиления в Абхазии парламентской формы правления.    

"Проблема в том, что политический кризис весны 2014 года еще полностью не преодолен, и консенсуса между оппозицией и властью пока нет, о чем свидетельствует неожиданно появившаяся для абхазских властей фигура бывшего президента республики", — говорит эксперт. 

Участие в парламентских выборах бывшего президента страны Александра Анкваба не противоречит действующему законодательству, но является фактическим вызовом нынешней абхазской политической элите, считает Атаев.  

"Возможное возвращение Александра Анкваба в региональную политику в определенной степени указывает на необходимость возобновления согласительных процедур между оппозицией и политической властью, поскольку в перспективе в абхазском Парламенте может быть сформирована полноценная оппозиционная депутатская фракция под руководством бывшего президента республики", — предположил он. 

Выборы в Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2017 года по 35 территориальным округам. В этом году партиям было предоставлено право выдвигать своих кандидатов во всех округах.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (25)

По теме

Лепехин: только партии должны участвовать в парламентских выборах
Гогия: 80% избирательных участков готовы к парламентским выборам
Предстоящие выборы будут жаркими


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Хейли Стейнфелд и актер Гаэль Гарсиа Берналь на церемонии вручения премии Оскар-2017 в США
Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей
Ансамбль Гагрипш исполнил русские и кавказские народные танцы
Ансамбль "Гагрипш" исполнил русские и кавказские народные танцы
Кандидаты в депутаты в цифрах
Предвыборная "анатомия": кандидаты

Соцсети

Sputnikabkhazia