Предвыборная арифметика: ЦИК завершил регистрацию кандидатов в Парламент

Бадрак Авидзба, Sputnik

Регистрация кандидатов в депутаты Парламента Абхазии завершена, сообщили Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии. На 35 мест в Парламенте нового созыва претендуют 139 человек. В последний день ЦИК зарегистрировал кандидатом в депутаты действующего парламентария Тенгиза Агрба.

Кандидат политических наук Артур Атаев в интервью Sputnik обратил внимание на то, что предвыборная кампания в Абхазии продемонстрировала, что в республике сложилась патриотически настроенная группа молодых политиков, имеющих здоровые амбиции.

"Дебаты на республиканском телевидении показали, что политическая молодежь уже отходит от военно-политической тематики, связанной с победой в Отечественной войне 1992-1993 годов. Главные тезисы их предвыборных программ связаны со строительством Абхазии как дееспособного и эффективного государства", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что если абхазские политики со стажем критикуют действующую политическую и экономическую систему, то их молодые оппоненты говорят о возможных политических и экономических перспективах молодого государства в будущем.

"Появление новых политических партий указывает на то, что ротация политических элит в Абхазии неизбежна", — уверен эксперт.

По мнению Атаева, в политической истории Абхазии Парламент не раз выполнял роль амортизатора между законодательной и исполнительной ветвями власти.

"Политический кризис мая 2014 года в значительной степени был инициирован оппозиционными депутатами, но прекращен он был усилиями председателя и членов Народного Собрания. Таким образом, Парламент являлся одновременно и очагом, и стабилизатором политического протеста. Именно тогда в очередной раз была продемонстрирована сила законодательного и представительного органа страны", — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что ряд экспертов указывали на необходимость усиления в Абхазии парламентской формы правления.

"Проблема в том, что политический кризис весны 2014 года еще полностью не преодолен, и консенсуса между оппозицией и властью пока нет, о чем свидетельствует неожиданно появившаяся для абхазских властей фигура бывшего президента республики", — говорит эксперт.

Участие в парламентских выборах бывшего президента страны Александра Анкваба не противоречит действующему законодательству, но является фактическим вызовом нынешней абхазской политической элите, считает Атаев.

"Возможное возвращение Александра Анкваба в региональную политику в определенной степени указывает на необходимость возобновления согласительных процедур между оппозицией и политической властью, поскольку в перспективе в абхазском Парламенте может быть сформирована полноценная оппозиционная депутатская фракция под руководством бывшего президента республики", — предположил он.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2017 года по 35 территориальным округам. В этом году партиям было предоставлено право выдвигать своих кандидатов во всех округах.