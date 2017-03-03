Высокая рождаемость и китайцы: что знают о Таджикистане в Абхазии

Амра Амичба, Sputnik.

Из республик бывшего Советского Cоюза, судя по опросу, меньше всего в Абхазии знают о Таджикистане.

У абхазов на виду лишь гастарбайтеры из Таджикистана, которых в Абхазии много.

"Они по всей России работают, вот теперь и у нас. Кстати, интересно, что в самом Таджикистане гастарбайтерами считают китайцев. Таджики, как и абхазы, у себя на родине не метут улицы, не берутся за черную работу", — отметил прохожий в Сухуме.

Опрошенные считают таджиков веселым народом, с которым легко находить общий язык.

"Таджикистан – очень интересная азиатская республика. Для нас она совершенно незнакомая, но это не значит, что она неинтересная, — заметила сухумчанка. — Таджикские ковры с великолепными узорами помню. Они производят очень много ювелирных работ, интересные самоцветы, броши, серьги, узоры".

Видео об этом смотрите здесь >>

Астанда рассказала, что вычитала в интернете информацию о том, что в Таджикистане очень высокая рождаемость.

"Для решения демографической проблемы в Абхазии вот с кого надо брать пример, - сказала она. – В Таджикистане очень высокий уровень рождаемости — на одну женщину три ребенка в среднем. И кстати, по статистике, на тысячу жителей всего один развод".

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Таджикские ковры, серьги и Рахмонов: что знают о Таджикистане в Абхазии

Некоторые опрошенные вспомнили, что более 20 лет Таджикистаном руководит президент Эмомали Рахмонов.

"Таджики совершенно не политизированы, — сказал пенсионер Никита. — Кстати, говорить за столом о политике у них считается дурным тоном. Вот бы и абхазам перенять эту черту. У нас не то что за столом, даже на похоронах говорят о политике».

Студент АГУ Астамур заметил, что тогда как в Абхазии флагшток с национальным флагом поднят всего лишь на 20-метровую высоту, в Душанбе таджикский флаг поднят на самом высоком в мире флагштоке - 165 метров, даже Азербайджан обошли – там 162 метра.