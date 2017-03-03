Рыболовные квоты зимней путины Абхазия не выбрала

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Зимняя путина рыбы состоялась частично, сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

"В связи с тем, что стадо хамсы не подошло к берегам нашей акватории, на 1 марта 2017 года выловлено 9 тысяч 232 тонны 141 килограмм хамсы. Ставриды при квоте 240 тонн выловлено более 186 тонн", — добавил министр.

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По словам Даура Тарба, еще сохраняется надежда на то, что до конца марта количество улова увеличится.

© Sputnik. Роберт Джопуа Путина хамсы в Абхазии: линия соприкосновения

"В полном объеме ту квоту, которая была определена, мы не смогли выбрать", — отметил он.

Частные лица, которым Минсельхоз выдает квоту для насыщения внутреннего рынка, также испытывают трудности, сообщил Тарба. Однако острого дефицита рыбы на рынках Абхазии нет, сказал он.

Министр сельского хозяйства рассказал, что слабая путина не стала для министерства неожиданностью, так как абхазские и российские ученые делали подобные прогнозы.

Квота на вылов рыбы у берегов Абхазии на 2017 год была увеличена с 40 тысяч тонн до 51 тысячи.