Адвокат: Нодик Квициния незаконно содержится в МВД

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Нодик Квициния незаконно содержится в ИВС МВД Абхазии с 22 февраля, сообщил защитник Квициния Игорь Скнарин на пресс-конференции в пятницу 3 марта.

"Я представляю интересы Квициния Нодика Юрьевича. В настоящее время приговор в его отношении отменен Кассационной коллегией Верховного Суда. После отмены приговора он был задержан и содержится в заключении. В определении Верховного Суда указано, что после отмены приговора мера пресечения в отношении Квициния должна быть отменена", — добавил он.

Адвокат уверен, что его подзащитный должен быть освобожден из-под стражи.

"Данное определение было направлено в МВД и Генпрокуратуру. Однако данное решение Верховного Суда не исполняется, и Нодик Квициния содержится под стражей незаконно", — сказал Скнарин.

Скнарин отметил, что защитники Квициния уже подавали две жалобы на имя генерального прокурора о допущенных нарушениях.

© Sputnik. Виталий Белоусов Нодик Квициния задержан сотрудниками МВД

"Однако до настоящего времени, адекватной реакции нет. Буквально вчера я пытался попасть к моему подзащитному в ИВС МВД, однако министр внутренних дел не допустил меня для свидания с моим подзащитным, направив меня в Прокуратуру республики", — подчеркнул он.

Все нарушения со стороны правоохранительных органов стали существенным нарушением не только прав Нодика Квициния как депутата Парламента, но и нарушением прав гражданина Абхазии, нарушением конституционных прав, уверен адвокат.

"Полагаю, что должностные лица в правоохранительных органах, допустившие эти вопиющие нарушения закона, могут быть привлечены к ответственности", — сказал Скнарин.

По словам Скнарина, Нодика Квициния незаконно задержали, пригласив в МВД для беседы.

"После отмены приговора сотрудники МВД приехали к Нодику Квициния по месту его жительства и пригласили его в Министерство внутренних дел, на что он согласился. С тех пор он все еще не вышел", — сказал адвокат.

22 февраля осужденный по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой Нодик Квициния был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел Абхазии и заключен под стражу.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Депутат Нодик Квициния получил 16 лет строгого режима за двойное убийство

Депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния был приговорен Верховным Судом республики 28 октября 2016 года к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой. Так как осужденный отсутствовал в зале суда на момент приговора, он был объявлен в розыск.

За похищение и убийство Клемантовича и Скаредновой Аслан Цвижба был приговорен к 20 годам, Джумбер Бигвава получил 15 лет, Ахра Гопия – 14 лет, а Рамин Хмаил приговорен к 13 годам лишения свободы.

16 февраля 2017 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Абхазии отменила приговор Верховного суда от 28 октября 2016 года по делу об убийстве Клемантовича и Скаредновой и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство.