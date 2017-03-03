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Генеральная прокуратура Абхазии

Замгенпрокурора Абхазии: участились групповые преступления

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Коллегия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по итогам 2016 года прошла в пятницу 3 марта в Сухуме.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. На 13 преступлений больше было совершенно группами лиц в 2016 году в сравнении с 2015, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба в пятницу 3 марта, передает с места события корреспондент Sputnik.  

Он добавил, что за 2016 год были зафиксированы нарушения закона 12 подростками, каждый третий из которых совершил преступление повторно, что говорит о недостаточной и неэффективной работе. 

"Назрела необходимость принятия мер, которые способствовали бы решению этой проблемы. Причина такого поведения подростков отчасти заключается в их незанятости и чрезмерным увлечением интернетом, доступ к которому необходимо ограничить", —  отметил в своем отчете Георгий Аршба. 

Аршба подчеркнул, что все службы, имеющие отношение к работе с трудными подростками, должны координировать свои действия.



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