Замгенпрокурора Абхазии: участились групповые преступления

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. На 13 преступлений больше было совершенно группами лиц в 2016 году в сравнении с 2015, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба в пятницу 3 марта, передает с места события корреспондент Sputnik.

Он добавил, что за 2016 год были зафиксированы нарушения закона 12 подростками, каждый третий из которых совершил преступление повторно, что говорит о недостаточной и неэффективной работе.

"Назрела необходимость принятия мер, которые способствовали бы решению этой проблемы. Причина такого поведения подростков отчасти заключается в их незанятости и чрезмерным увлечением интернетом, доступ к которому необходимо ограничить", — отметил в своем отчете Георгий Аршба.

Аршба подчеркнул, что все службы, имеющие отношение к работе с трудными подростками, должны координировать свои действия.