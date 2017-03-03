Шамба: кражи в Гудаутском районе сократились почти вполовину

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Количество зарегистрированных преступлений по кражам чужого имущества сократилось с 91 случая в 2015 году до 47 в 2016, об этом рассказал прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба в пятницу 3 марта.

"Это положительная тенденция", — отметил Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Замгенпрокурора Абхазии: участились групповые преступления

Гудаутский прокурор добавил, что в эту цифру в основном входят инциденты по краже имущества туристов. Чаще всего путем взлома автомобилей.

Подводя итоги, Шамба сообщил, что в 2016 году положительная динамика прослеживается и в статистике раскрываемости преступлений, которая в процентном соотношении составила 64-65 %.

Что касается раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, здесь ситуация иная, подчеркнул прокурор Гудаутского района. По его словам, она остается на низком уровне, и причина этому недостаточный уровень работы оперативной службы.