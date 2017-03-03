Школьная праздничная "касса": добровольно принудительно

Корреспондент Sputnik Амра Амичба попыталась разобраться, кто обращается к родителям и в курсе ли дирекция о денежных "благодарностях" в школе.

Кто опубликовал

"Если ваш ребенок не получит подарок – это ваш выбор" - именно эта формулировка возмутила Циру, тетю ученика 4 класса, которая и выложила в интернет фотографию объявления. Гнев Циры направлен не на дирекцию, а на членов родительского комитета, которые написали подобное обращение.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пособие для мужчин, или чего хотят женщины на 8 Марта

"Мама племянника не смогла пойти на родительское собрание, и представители родительского комитета передали с ребенком данное объявление, — сказали Цира в беседе с корреспондентом Sputnik. – Возмутило то, как расставлены акценты, как все подчеркнуто, выделено, обведено желтым маркером. Я понимаю, у меня тоже дети учатся в школе, везде и всегда были и есть сборы. Как бы это не запрещали, мы все равно собираем деньги. Но вот таким образом писать: "это ваш выбор", "ваш ребенок не получит подарок". Мне кажется, легче было бы позвонить, если даже родитель не присутствовал на собрании, просто сказать: мы собираем по тысяче рублей. Но не вот таким образом, еще и ребенку это давать. По пути домой ребенок же будет это читать. Мне кажется, это неправильно".

Цира призналась, что мама ребенка была против размещения этого объявления в интернете. Но, по мнению Циры, родительский комитет не имел права писать такие "нахальные" записки.

"Я знаю, что дети растут без отца, он умер молодым. Семье тяжело. Просто, на самом деле, очень больно", — в сердцах сказала собеседница.

На уточняющий вопрос корреспондента о разрешении опубликовать комментарий Цира Бзиава согласилась: если это не помешает детям.

Фотокопия объявления для родителей учащихся 11 средней школы Сухума о сборе средств в фонд учебного заведения и на подарки к 8 марта.

Кто написал

Текст объявления согласовывался со всеми членами родительского комитета класса. Об этом сказала Анжела (попросила не называть ее фамилию – авт.).

"В родительский комитет вхожу не только я. И все знали текст. Мой ребенок новенький в этом классе, из второй школы перевелись, — сказала Анжела. — Если у родителей этого класса с первого года совместного обучения детей пошли "несогласовки", зачем меня обвинять в том, что они друг другу недоговаривают, кто-то кем-то недоволен. Недовольные родители могли спокойно позвонить и сказать: здесь вы не правы. А выложив в интернет, подставили своих учителей, которые совершенно ни при чем".

По ее словам, цветы и подарки учителям на 8 Марта дарят всегда, в этом нет ничего нового и неординарного.

"Что плохого в том, чтобы подарить букет цветов преподавателю, который занимается с твоим ребенком? Ни о каких деньгах в конвертах речь не шла. Все перевернуто. Как мы могли указать суммы, не зная, сколько соберется. Указывалось только, в пределах какой суммы планировалось купить подарок. В конверте предполагалось не деньги учителям раздавать, а положить список тех, кто сдал деньги на подарок. Потому что в этом классе есть родители, которые постоянно не сдают и выезжают за счет других".

Одна из родительниц школы Марина заметила, что и в списках ничего плохого нет.

"Даже друзья, когда дарят подруге подарок на свадьбу, прилагают список тех, кто скинулся на подарок", — сказала Марина.

Члены родительского комитета подчеркнули, что ни дирекция, ни учителя не были в курсе происходящего.

Как отреагировали

Управление образования столичной администрации мгновенно отреагировало на публикацию в сети. По словам руководителя управления Людмилы Адлейба, вызвали директора и представителей родительского комитета школы № 11.

"Вызвали директора, она не в курсе была. Даже об объявлении узнала от меня", — сказала Адлейба.

Директор провела общешкольное собрание родительского комитета, где попросила родителей воздержаться от каких-либо подарков.

"Это оскорбление, честно говоря. Плевок в лицо. Не надо нас пачкать", — резюмировала директор школы № 11 Нелли Нанба.