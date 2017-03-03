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Заседание коллегии Генпрокуратуры Абхазии

Генпрокуратура: необходимо усилить надзор за работой налоговых служб

В Абхазии
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В отчете о проделанной работе за 2016 год заместитель Генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба подробно остановился на уголовных делах в области уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Необходимость усиления прокурорского надзора за работой налоговых служб отметил на коллегии Генпрокуратуры замгенпрокурора Абхазии Георгий Аршба в пятницу 3 марта.

Пресс-конференция минэкономики в АРСМИРА
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"Налоговые органы Абхазии недостаточно подготовлены к работе, они не используют весь спектр собственных полномочий. Учитывая широкий спектр проблем в налоговой сфере, анализ состояния законности в области налогообложения говорит о необходимости усиления прокурорского надзора для повышения эффективности работы службы", — отметил Аршба.

Налоги – это основной источник всех уровней бюджетов, добавил он, и от их реального поступления зависит не только состояние экономики в целом, но и социальные процессы в обществе.

По мнению Аршба, меры, принимаемые налоговыми службами для выявления налоговых правонарушений, недостаточны, о чем свидетельствует наличие многомиллионных недоимок по платежам за длительный период.

Замгенпрокурора рассказал, что за 2016 год на юридические лица было заведено четыре уголовных дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и возмещено более 39 миллионов рублей в виде различных налоговых платежей.

 

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