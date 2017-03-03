Бжания: владельцы оружия должны проходить курсы по владению им

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Потенциальные владельцы оружия должны проходить не только обследование психологического состояния, но и курсы владения оружием, сказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Ахра Бжания.

Принятый Парламентом Абхазии в первом чтении законопроект "Об оружии" призван регулировать правовые отношения в сфере оборота оружия, пояснил Бжания.

"Что имеется в виду? Во-первых, процедура получения оружия. На мой взгляд, тот законопроект, который изначально был представлен как базовый, был слишком усложнен запутанной процедурой. Во-вторых, типы оружия. Мы считаем, что гражданское оружие должно соответствовать не только спортивным образцам, но и обычному стандартному вооружению", — добавил он.

Третье, на чем сконцентрировал свое внимание депутат, — это то, каким образом происходит регистрация потенциального владельца оружия.

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"В Абхазии огромное количество резервистов, у которых есть их боевое оружие. Это тоже нужно было отразить в законопроекте", — сказал он.

Ахра Бжания отметил, что закон "Об оружии" не должен быть законом "О запрете оружия".

"Это должен быть закон, который четко регламентирует правила оборота, хранения, ношения оружия. В Абхазии испокон веков была очень развита оружейная культура, люди знали, что такое оружие, знали, как с ним обращаться, относились к нему уважительно. Никогда они не позволяли себе ничего лишнего только из-за того, что у них есть это оружие", — подчеркнул депутат.

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Общую культуру владения и обращения оружия необходимо было перенести в закон, отмечает парламентарий.

"Кроме того, я считаю, что дело безопасности граждан — не исключительно дело милиции и органов безопасности. Каждый гражданин может быть субъектом собственной безопасности и граждан, которые его окружают", — сказал Бжания.

Процедура разрешения на получение оружия в республике сложная, и это не способствует безопасности, считает депутат.

"Люди, которые являются злоумышленниками, они без всяких разрешений и в нарушение закона приобретают оружие и используют во вред обществу. А те люди, которые являются законопослушными и хотят в силу тех или иных причин быть владельцами оружия, проходят очень сложную процедуру. Процедура должна быть такова, чтобы государство могло четко, своевременно и в любом месте его отслеживать. Нужно вводить соответствующие картотеки, время от времени владельцы оружия должны проходить перерегистрацию", — сказал Бжания.

Законопроект "Об оружии" также регламентирует право его приобретения, хранения и ношения.