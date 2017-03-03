Прокурор Сухума: рост преступлений был зафиксирован в 2016 году

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Рост по некоторым видам преступлений был зафиксирован в 2016 году, об этом в своем отчете рассказал прокурор столицы Абхазии Руслан Тыркба.

"Количественные показатели по некоторым видам зарегистрированных преступлений в 2016 году выглядят следующим образом: кража – 67 фактов с ростом на две единицы по сравнению с 2015 годом, произошло 11 грабежей – рост составил две единицы, шесть разбойных нападений – рост на три единицы, четыре факта убийства – выросло на три единицы", — сказал Тыркба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Преступность в Гагрском районе стала меньше, раскрываемость увеличилась

Прокурор добавил, что всего за 2016 год было зарегистрировано 229 преступлений, из них 99 относятся к категории тяжких. Общая раскрываемость составила 36, 8 %.

Тыркба назвал эти показатели неудовлетворительными и подчеркнул необходимость в совместной работе Генпрокуратуры и оперативной службы в работе по снижению криминогенной обстановки в столице республики.

По словам сухумского прокурора, в 2017 году Генпрокуратура планирует сконцентрировать особое внимание на исполнении бюджетного законодательства администрации столицы, усилить контроль за самовольным строительством в черте города и проверкой законности выделения земельных участков.