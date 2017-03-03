Какалия: некоторые работники прокуратур будут наказаны

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Результаты проверки качества расследований уголовных дел некоторыми районными прокуратурами республики оставляют желать лучшего, сказал первый заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какалия и добавил, что это стало причиной рассмотрения вопроса о наказании некоторых прокурорских работников.

"После проверок мы были вынуждены поставить вопрос перед генпрокурором страны о наказании конкретных прокурорских работников двух районов Абхазии. Соответствующие представления будут переданы министру внутренних дел", — заявил Какалия.

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Подводя итоги отчетов, прозвучавших на коллегии Генпрокуратуры, Какалия сказал, что статистика раскрываемости, приведенная сухумским и районными прокурорами далека от истины, а сокращение зарегистрированных преступлений больше вызывает опасение, чем радость.

"Честно говоря, я не вижу каких-либо тенденций, которые обоснованно говорили бы о снижении этих цифр. Наверное, нам надо будет усилить работу по выявлению скрытых преступлений", — сказал Какалия.

О том, что работа в этом направлении ослабла, по словам Какалия, свидетельствует предоставление таких показателей Министерством внутренних дел Абхазии.