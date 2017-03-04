"Гостеприимная Абхазия" Юрия Сенкевича

Бадрак Авидзба, Sputnik

Юрий Сенкевич в 1999 году приступил к съемкам в Абхазии документального фильма "Православная Абхазия". Вслед за ним на экраны вышла вторая картина, рассказывающая об абхазских традициях, "Гостеприимная Абхазия".

Показ этих фильмов пришелся на самые тяжелые послевоенные годы, когда о стране в мире слышали мало, и она еще не была признана, сказал Народный артист Абхазии Кесоу Хагба.

"Мне посчастливилось при жизни иметь очень добрые отношения с Юрием Александровичем, он был поразительнейшим человеком", — поделился воспоминаниями Хагба.

Народный артист рассказал, что фильм "Православная Абхазия" был снят по просьбе абхазского ученого Дениса Чачхалия, живущего и работающего в Москве.

"Он обратился с просьбой к Юрию Сенкевичу снять фильм о древних христианских памятниках Абхазии", — сказал он.

В послевоенное время во всем мире Грузия распространяла информацию о том, что абхазы – это дикие мусульмане, которые убивали цивилизованных грузинских христиан. Выход художественной картины "Православная Абхазия" позволил донести правду об Абхазии в мире, считает Хагба.

"Приехала съемочная группа, будучи министром культуры, я их встретил. Начались съемки, они настолько увлеклись сьемками, что позвонили Юрию Александровичу, чтобы он приехал, сказали, что здесь можно снять очень хороший материал", — сказал артист.

По его словам, когда он сообщил Владиславу Ардзинба о том, что в Абхазию приезжает Юрий Сенкевич, то тот очень обрадовался и воодушевился.

"Он сказал, что готов сделать все, что нужно для того, чтобы съемки фильма состоялись. И действительно, Владислав Ардзинба способствовал тому, чтобы картина была снята. Они встретились, начали общаться и стали друзьями впоследствии", — сказал он.

Фильм снят очень профессионально, но когда его показали по российскому первому каналу, Академия наук Грузии провела собрание, которое дало поручение Эдуарду Шеварднадзе, чтобы он сделал все, для того чтобы этот фильм сняли с эфира, подчеркнул Хагба.

"Они заявили, что это искажение истории Грузии. На этом они не остановились, к Юрию Сенкевичу приехали женщины, матери погибших на войне с фотографиями сыновей и сказали, что он прославляет диких мусульман, убивших их детей", — подчеркнул Кесоу Хагба.

© Sputnik. Юрий Сенкевич Океаны и эфиры Юрия Сенкевича 13

Делегация женщин привезла письмо от католикоса Грузии, в котором был протест и требование о том, чтобы "ложный" фильм об Абхазии был снят с эфира.

"Более того, от властей Грузии тогдашний посол Алексидзе встречался с Юрием Александровичем. На него было организовано очень большое давление", — рассказал собеседник.

Приглашение в Москву

После оказанного давления Юрий Сенкевич позвонил Кесоу Хагба с предложением приехать в Москву для обсуждения случившегося.

"Мы прилетели с батюшкой Виссарионом. Он был не в настроении. Юрий Александрович рассказал обо всем, о том, что фильм получит опровержение, и его на весь мир опозорят, если он не откажется от него и не извинится перед грузинами", — сказал Хагба.

Несмотря на подавленное состояние, Сенкевич не поддался на провокации.

"Мы сказали, что все, о чем говорится в фильме – истина. Более того, эта информация есть и в грузинских классических изданиях истории. Мы говорили часа три, и когда мы уходили, он поблагодарил за то, что мы приехали, и пообещал снять второй фильм об Абхазии", — вспомнил он.

Абхазское гостеприимство

На 24-й день после визита в Москву Кесоу Хагба, в Абхазию приехала съемочная группа для съемок документальной картины "Гостеприимная Абхазия".

"Этот фильм два раза показали по первому российскому каналу и восемь раз по всему миру. В конце фильма Юрий Сенкевич произнес фразу на абхазском языке", — сказал он.

Кесоу Хагба отметил, что Юрий Сенкевич был человеком высокой нравственности и большим профессионалом. Автор и ведущий программы "Клуб кинопутешествий" ушел из жизни в 2003 году.



