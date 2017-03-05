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Гастроэнтеролог: поститься полезно

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (10)
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В православном мире продолжается самый длинный по продолжительности Великий пост, который завершается 16 апреля светлым праздником Пасхи.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Амра Амичба. Если человек абсолютно здоров, нет проблем с желудочно-кишечным трактом и остальных сопутствующих заболеваний, соблюдать пост полезно. Об этом корреспонденту Sputnik сказала врач-гастроэнтеролог Республиканской больницы Херсина Гулиа.

"Это в какой-то степени очищение организма. Полезно хотя бы на семь недель исключить из рациона жирные продукты, тот же холестерин не будет поступать в организм, — заметила Гулиа. — Вслед за очищением организма проявляются и другие положительные эффекты – такие как похудение, избавление от определенных заболеваний, омоложение и оздоровление организма, избавление от токсинов и шлаков, избавление от привычки переедания". 

Врач рекомендует поддерживать полноценный рацион питания пациентам с хроническими иммунно-дефицитными заболеваниями, некоторыми заболеваниями крови, нарушением обмена веществ, сложными хроническими заболеваниями.

"Существенные послабления в Великий пост для больных, поскольку считается, что болезнь — уже своеобразный пост и испытание для человека, — отметила Херсина Гулиа. — Послабление в Великий пост делают для беременных, военнослужащих и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, также детям". 

Пасхальное богослужение.
© Sputnik. Илона Хварцкия
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Во время поста церковь предписывает воздержаться от мяса, молока, рыбы, яиц. Можно есть овощи, фрукты и крупы. Врач подчеркивает, что не рекомендуется употреблять алкоголь, острые специи, так как их употребление в больших количествах на фоне скудного постного питания может вызвать весьма нежелательные обострения, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Херсина Гулиа подчеркнула, что нельзя также сразу объедаться после поста.

"Ни в коем случае нельзя давать нагрузку на организм. Сразу после поста нельзя садиться за  обильный пасхальный стол и переедать. Это чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Надо постепенно переходить на полноценное питание. Сразу переедать категорически воспрещается", — сказала медик. 

В практике врача Гулиа бывали случаи поступления пациентов с анорексией. Пост для них служит поводом для диеты, никакой духовной составляющей в этом нет, считает доктор.

"Были единичные случаи, когда девушки в возрасте от 17 до 25 лет с нормальной массой тела доводили себя до анорексии. Начинают себя изнурять диетами, и это, конечно, заканчивается плохими последствиями", — заметила врач.

По словам Херсины Гулиа, чаще всего связано такое поведение с неврологическими болезнями, когда человек сам внушает себе, что у него лишний вес. И тут уже лечить пациента начинают совместно с неврологами.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (10)


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