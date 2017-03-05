Адлейба: столичные школы обеспечат горячим питанием

СУХУМ, 5 мар — Sputnik.Рада Ажиба. В рамках программы "Мы за здоровье" во всех столичных школах Абхазии будет организовано горячее питание, об этом рассказала корреспонденту Sputnik начальник Управления образования Людмила Адлейба.

"В Сухуме 14 школ, в восьми из них есть столовые. В остальных, к сожалению, только буфеты, продают выпечку, какао и чай. У учеников этих школ нет возможности питаться правильно. Хочу отметить, что в рамках программы, которую поддерживает глава администрации Адгур Харазия, в тех школах, где нет горячего питания, будут восстановлены школьные столовые", — сказала Людмила Адлейба.

По ее словам, вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес.

"В первую очередь, важно соблюдать режим питания учащихся. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для организма минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же", – подчеркнула она.

Начальник управления образования напомнила, что в октябре 2016 года Министерством образования и науки Абхазии издан Приказ "Об организации питания обучающихся", в котором, согласно предоставленному санитарно-эпидемиологической службой списку, утвержден перечень продуктов, запрещенных и рекомендованных для реализации в общеобразовательных учреждениях.

"В буфетах и столовых продают продукты, которые могут нанести вред детскому здоровью, и не рекомендованы для употребления в образовательных учреждениях. Например, это газированные напитки, жевательные резинки, чипсы. Учитывая важность правильного питания в образовательных учреждениях, Министерство образования и науки урегулировало эту проблему", — сказала Адлейба.

От того, насколько правильно будет организовано питание в школах, зависит не только здоровье, но и качество обучения детей, считает Людмила Адлейба.

По словам начальника Управления образования, в детсадах половину суммы на питание выделяет государство, а в школах расходы на питание ребенка на родителях. В среднем в день ребенок в столовой тратит от 30 до 60 рублей.

© Sputnik. Леон Гуния Сколько стоит обед

5 марта отмечается Международный день школьного питания, который был учрежден с целью повышения осведомленности о важности качества программ школьного питания и подчеркивает связь между здоровым питанием, образованием и обучением