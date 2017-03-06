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Учения Центра геопространственной информации ЮВО

Российские разведчики в Абхазии "накрыли" пехоту и технику противника

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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На полигоне Нагвалоу в Абхазии завершился лагерный сбор военнослужащих разведывательного подразделения российской военной базы Южного военного округа, об этом сообщила Sputnik пресс-служба ЮВО в понедельник 6 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Разведчики Южного военного округа в Абхазии уничтожили замаскированную технику и пехоту условного противника в ходе учений на полигоне Нагвалоу, информировала пресс-служба ЮВО. 

"В учебном мероприятии принимали участие около 300 специалистов военной разведки базы, а также около 60 единиц военной техники, среди которых были бронетранспортеры, бронированные разведывательные машины "Дозор" и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг", — говорится в сообщении. 

В завершении месячного сбора разведчики выполнили боевые стрельбы из орудия БТР-82АМ, снайперских винтовок "Винторез", пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия. 

Личный состав отрабатывал различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, тактику устроения засад и налетов. С помощью подручных средств военнослужащие организовали замаскированный ночлег, выполнили задачи по поиску и взятию снайперов условного противника.

Учения завершились экзаменом по владению армейским рукопашным боем и использованию современных технических средств разведки. 

Боевая учеба на полигоне проводились под руководством инструкторов военной базы. Общая продолжительность учебного дня составляла 10-12 часов.


Теги:
Абхазия


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