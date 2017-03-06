Российские разведчики в Абхазии "накрыли" пехоту и технику противника

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Разведчики Южного военного округа в Абхазии уничтожили замаскированную технику и пехоту условного противника в ходе учений на полигоне Нагвалоу, информировала пресс-служба ЮВО.

"В учебном мероприятии принимали участие около 300 специалистов военной разведки базы, а также около 60 единиц военной техники, среди которых были бронетранспортеры, бронированные разведывательные машины "Дозор" и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг", — говорится в сообщении.

В завершении месячного сбора разведчики выполнили боевые стрельбы из орудия БТР-82АМ, снайперских винтовок "Винторез", пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

Личный состав отрабатывал различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, тактику устроения засад и налетов. С помощью подручных средств военнослужащие организовали замаскированный ночлег, выполнили задачи по поиску и взятию снайперов условного противника.

Учения завершились экзаменом по владению армейским рукопашным боем и использованию современных технических средств разведки.

Боевая учеба на полигоне проводились под руководством инструкторов военной базы. Общая продолжительность учебного дня составляла 10-12 часов.



