Пособия для работающих матерей увеличатся на 50% с июня 2017 года

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. На 50% увеличат ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих матерей с июня 2017 года, об этом на заседании Кабинета Министров республики заявил председатель фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Амиран Какалия.

"Проект бюджета на 2017 год дает нам возможность увеличить ежемесячные выплаты для работающих матерей с двух тысяч до трех тысяч рублей. Мы уверены, что фонд сможет выполнить те обязательства, которые фонд берет на себя", — подчеркнул Какалия.

Он напомнил, что ежемесячные выплаты работающим матерям были увеличены и в 2016 году, с одной до двух тысяч рублей.

По словам Какалия, за отчетный период 2016 года, фонд соцстрахования обслужил 647 работающих матерей, которые получают три вида пособий.

Председатель фонда добавил, что в течение полутора лет более 60 человек определенных категорий получат выплату в размере 90 тысяч рублей. Около ста матерей – до 90 тысяч рублей, а выплаты остальной части списка будут формироваться в зависимости от их заработной платы.



