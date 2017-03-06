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Зураб Барциц

Зураб Барциц стал главным судебным исполнителем Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Изменения в законе "О судебных исполнителях", касающиеся учреждения службы судебных исполнителей, вступили в силу 1 января 2017 года.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Кабинет Министров Абхазии назначил Зураба Барциц руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции республики, главным судебным исполнителем в ранге заместителя министра юстиции в понедельник 6 марта.

Начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава отметил, что эффективная работа судебной исполнительной системы является залогом и важным условием для обеспечения законности в стране. 

Зураб Барциц родился в 1959 году в селе Блабырхуа Гудаутского района Абхазии. С 1980 года Барциц работал на различных должностях в системе органов внутренних дел. В 1997 году возглавил Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Абхазии. С 2003 по 2006 годы руководил Управлением ГАИ МВД республики. В 2006 году перешел на работу в прокуратуру и до 2014 года работал начальником Управления общего надзора Генпрокуратуры Абхазии. С 2014 года был замначальника Управления по надзору и исполнением законодательства Генпрокуратуры республики. Зураб Барциц — участник Отечественной войны народа Абхазии. 


Теги:
Абхазия


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