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Клиническая больница скорой медицинской помощи в Волгограде

Фонд ОМС Абхазии: на 3% снизилась рождаемость в 2016 году

© Sputnik. Кирилл Брага
В Абхазии
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Председатель фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба отчиталась о проделанной работе за 2016 год на сессии Кабмина Абхазии в понедельник 6 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно на 3% снизилась рождаемость в Абхазии в 2016 году в сравнении с 2015 годом, такие данные привела председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Валентина Жиба.

"У нас роды стали уменьшаться. В 2016 году родился 2001 ребенок, если сравнивать с предыдущим годом, то тогда у нас было 2046", — отметила она.

Глава ФОМС  добавила, что эта статистика не говорит о реальном уменьшении рождаемости в Абхазии, так как многие жители страны выезжают за пределы республики для родов, на что у них есть полное право. 

ФОМС в рамках финансирования  программы для беременных и рожениц по патологии беременности оказал в 2016 году помощь 3613 женщинам.




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