Фонд ОМС Абхазии: на 3% снизилась рождаемость в 2016 году

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно на 3% снизилась рождаемость в Абхазии в 2016 году в сравнении с 2015 годом, такие данные привела председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Валентина Жиба.

"У нас роды стали уменьшаться. В 2016 году родился 2001 ребенок, если сравнивать с предыдущим годом, то тогда у нас было 2046", — отметила она.

Глава ФОМС добавила, что эта статистика не говорит о реальном уменьшении рождаемости в Абхазии, так как многие жители страны выезжают за пределы республики для родов, на что у них есть полное право.

ФОМС в рамках финансирования программы для беременных и рожениц по патологии беременности оказал в 2016 году помощь 3613 женщинам.



