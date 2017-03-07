Лилии для бабушки и розы для мамы: почем цветы в Сухуме к 8 Марта

Цены на цветы в Абхазии повысились с 6 марта. Как объясняют продавцы, произошло это потому, что поднялась стоимость цветов на закупочных базах в Сочи.

Лали Авидзба уже шесть лет в цветочном бизнесе и рассказывает, что к Международному женскому дню привозит на 60 процентов больше цветов на реализацию, нежели в обычные дни.

"В эти праздничные дни я зарабатываю не за счет увеличения цены, а исходя из объема проданного товара, — уточняет Лали. – Надбавка к стоимости от закупочной цены у меня такая же, как и в обычные дни".

По наблюдениям Лали, мужчины стали чаще покупать цветы. И если раньше они просили продавщиц донести букет до машины, то теперь не смущаются выйти из магазина с охапкой цветов. Она также поделилась, что у нее есть постоянная клиентка, которая заказывает цветы для бабушки.

© Sputnik. Евгений Биятов Международный женский день

"Клиентка живет не в Абхазии, даже имени ее не знаю, у меня записана в телефонном справочнике как "Лилии 28 февраля". Ежегодно на день рождения бабушки 28 февраля и на другие праздники звонит и заказывает ее любимые цветы. Вот и сегодня позвонила, чтобы мы доставили лилии для бабушки 8 Марта", — заметила Лали.

Среди сухумских цветочных магазинов есть и такие, которые осуществляют доставку цветов круглосуточно, заказы поступают из самых неожиданных мест. Как рассказала продавщица одного из таких магазинов, уже есть заказы из Минска, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы. А Евгений из Нижнего Новгорода заказал для мамы розы.

Самые дорогие цветы в сухумских цветочных магазинах голландские розы – цены колеблются от 200 до 250 рублей за штуку. Есть и более дешевые, но не менее красивые российские розы от 80 до 150 рублей. А вот на центральном рынке Сухума цены поменьше, а ассортимент шире.

"Летом в продаже бывают еще и местные розы. Помню, в июле был покупатель, который заказал своей девушке 1001 розу, — рассказывает Мария. — У меня столько не было в наличии. Мы по всему рынку бегали, собирали. Потом он нанял "тачкиста" (грузчик с тачкой – ред.), чтобы довезли ему огромный букет до машины. Другой парень, не знаю, что символизируют у молодежи эти цифры, но купил как-то 333 розы".

Кроме роз, на 8 Марта можно купить хризантемы по 130 рублей и местные тюльпаны самых разных цветов всего по 60 рублей. Продавщица отметила, что надобности завозить тюльпаны извне нет. Потребности вполне могут покрыть местные цветоводы.

© Sputnik. Анжелика Бения Королева шипов и лепестков из Гудауты

Виолетта с матерю более 20 лет выращивает на приусадебном участке на Маяке тюльпаны, и они хорошо идут.

Оксана привозить ежегодно на 8 Марта орхидеи, которые стоят по 3 тысячи рублей.

"Это очень дорогие цветы. Привожу всего две штуки. Есть два постоянных покупателя, для них и везу, — заметила Оксана. - Одна орхидея с 9 или 11 цветками".

По мнению Оксаны, раньше цветы покупали больше. "Возможно, сейчас люди стали богаче и дарят женщинам более дорогие подарки, бриллианты, машины, шубы и прочее", — заметила она.

Обзор цен на рынке показал, что к женскому празднику цены на цветы в среднем повысились на 30-50 рублей.

"У нас в году не так много праздничных дней, когда можно заработать на продаже цветов. 8 Марта, 14 февраля, 1 сентября, последний звонок в школах и Новый год – всего пять дат, которые приносят ощутимую прибыль. Лично я занимаюсь этим, потому что люблю цветы и люблю, когда люди друг другу дарят такую красоту", — призналась Инесса.

По словам продавцов и "цветочных" бизнесменов к 9 марта цены опять снизятся.

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