Таможня: абхазской мимозы на российском рынке будет мало

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Амра Амичба. В этом году мимозы на российском рынке будет мало, вывезено чуть более 70 тонн. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Батал Авидзба.

По информации абхазского таможенника, в прошлом году было вывезено 272 тонны мимозы, а в 2015 – 242 тонны.

"На такое низкое количество повлиял, безусловно, февральский снегопад, который испортил все соцветия мимозы, — заметил таможенник. — Первые крупные партии мимозы стали вывозить с 20 февраля".

По его словам, в этом году введен таможенный сбор на вывоз мимозы. При вывозе растения физическим лицом таможенная стоимость 150 рублей за килограмм, таможенный сбор составляет один процент. Таким образом, в бюджет от экспорта мимозы поступило в виде таможенного сбора 84 293 рублей.

Мимоза (акация серебристая) была завезена в Абхазию в 1860 году из юго-восточной Азии.

Обычно сбор мимозы производится с помощью секаторов. Цветы мимозы можно также просто отламывать от ветвей. Mимоза распространена на Черноморском побережье Кавказа. Она представляет собой кустарник или дерево средней величины. Название "акация серебристая" связывают с серебристо-зеленым оттенком листьев деревьев.