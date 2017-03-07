Абхазские борцы выступят на Международном турнире в Бурятии

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Мастер спорта международного класса Рустам Ампар и мастер спорта России Осман Джугелия примут участие в Международном турнире по вольной борьбе, который будет проходить с 10 по 12 марта в Бурятии, об этом сообщил Sputnik главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения.

"Абхазских спортсменов на этот турнир пригласили официально. Республику будут представлять мастер спорта международного класс Рустам Ампар и мастер спорта России Осман Джугелия. Они будут бороться 11 марта, выступать в весе 61 килограмм", — Сказала Джарназ Бения.

По его словам, в турнире должен был принять участие еще один абхазский борец Боджгур Хутаба, но из-за травмы он не выйдет на ковер.

"Наши спортсмены, воспитанники абхазской школы борьбы, тренируются в Москве. Надеюсь, Осман и Рустам покажут хорошие результаты. Я из Абхазии везу абхазский флаг и государственный гимн", — добавил он.

Турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии соберет более 100 спортсменов из 11 стран. На борцовском ковре встретятся лучшие борцы из России, Абхазии, Японии, Китая, Монголии, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Грузии.

Призовой фонд турнира составит: за первое место 90 тысяч рублей, за второе 60 тысяч рублей и за третье 30 тысяч рублей.

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