Тотальный диктант: "диктаторов" в Абхазии еще не выбрали

В Абхазии в акции участвует пока только Сухум, но у Гагры еще есть время подать заявку, рассказала руководитель русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Тотальный диктант в Абхазии проводится в третий раз. Это добровольная акция по проверке знаний в русской грамматике. В первый год собралось чуть больше тридцати желающих. В 2016 году их было уже больше ста. Руководитель русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн предполагает, что в этом году их станет еще больше.

Для тех, кто хочет освежить знания перед участием в этой добровольной акции или получить консультации, Россотрудничество будет проводить специальные занятия по адресу в Сухуме: ул. Абазинская, 8.

"Русский по пятницам" будет проходить в 16.00, — сказала Наталья Каюн. – Это удобное время. В школах уже заканчиваются занятия. Нам уже начинают поступать методические материалы по подготовке к тотальному диктанту".

Как говорит Каюн, "диктаторов" (лекторов, читающих диктант – ред.) в Абхазии пока не выбрали. Эта работа еще только предстоит организаторам.

"Проверять работы будут преподаватели, по специальным инструкциям, присланным из штаба тотального диктанта, — рассказывает руководитель русского культурного центра Абхазии. – Результат будет известен через два-три дня. Участники акции подписывают свои работы псевдонимами, а потом ищут их на едином сайте, где будут обнародованы результаты".

По словам Натальи Каюн, пока из городов-участников акции в Абхазии официально зарегистрирован только Сухум. В Гагре есть желающие, но активистам предстоит найти аудиторию с интернетом для проведения и зарегистрироваться на сайте тотального диктанта, пока еще идет прием заявок.

Автором тотального диктанта в этом году стал писатель Леонид Юзефович из Перми. Он автор детективных и исторических романов. По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция".

Тотальный диктант зародился в 2004 году в Новосибирском гуманитарном университете. В первый год всем желающим предложили написать диктант по отрывку из романа "Война и мир" Льва Толстого.

С 2010 года эта акция распространилась по разным городам России, тексты диктантов начали писать на заказ современные русские писатели. В разные годы авторами диктанта были Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Диана Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин

В 2014 году появилась возможность написать тотальный диктант онлайн.

Для желающих участвовать в тотальном диктанте из городов, где его не проводят, существует две возможности: написать его онлайн или собрать общественную группу и организовать проведения тотального диктанта у себя в городе.



