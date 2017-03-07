Агрба: фильм "Софичка" зрители назвали произведением искусства

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Амра Амичба. Было много отзывов зрителей, которые назвали фильм "Софичка" произведением искусства, вызвавшим серьезное потрясение, почти катарсис. Об этом рассказала радио Sputnik Абхазия директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба.

Как отметила Агрба, это не жанр приключенческого игрового кино, не индустрия развлечений, а крупное серьезное произведение искусства.

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"Причем он сделан скудными средствами, цвет скудный, музыка символическая, чуть-чуть Прокофьев, почти нет звука. Но от этого все укрупнилось, и получился крупный такой библейский сюжет, — сказала Шазина Агрба. — Люди подходили, и сейчас продолжаются звонки, благодарят за вот такое переживание. Хотелось бы перед всеми извиниться за то, что было так грустно, потому что Фазиль никогда нас не оставлял в унынии".

Авторов на показе не было, потому что просмотр с участием режиссера и обсуждение фильма планируется провести в рамках фестиваля в Абхазии, но люди не расходились долго, делились впечатлениями.

Шазина Агрба заметила, что вечер памяти прошел как достаточно молчаливое мероприятие, но стильное.

© Sputnik. Илона Хварцкия Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с российским режиссером Александром Сокуровым

"Как нас Фазиль учил, что стилем можно победить очень многое. Многословия не было. Ну, какие слова мы можем сказать после Фазиля? Вечер был выдержанный, стильный, сдержанный, в пост. Мне показалось, очень достойным. Мы как будто все еще раз очеловечивались. Есть какие-то вещи, которые надо чувствовать и понимать, и слова не нужны. Был полный зал, люди собрались, вспоминая Фазиля, не расходились до 12 ночи, хотя фильм длился 78 минут", — сказала Агрба.

Это был первый день рождения Фазиля Искандера без него.

"Но самое интересное, что в зале был полный аншлаг, люди сидели на лесенках, и даже стоя смотрели. Было порядка трехсот человек. Не все поместились. Было удивительно, что современные молодые девочки сидят и плачут. Это был грустный, но такой по-человечески теплый день".

Говоря о фильме, Шазина Агрба подчеркнула, что, несмотря на то, что фильм не прямая экранизация произведения, а авторская интерпретация режиссера, он оказался по уровню соразмерным Фазилю, довольно крупным, эпическим.

"Образ Софички, как образ народа, для которого и писал Фазиль, — отметила директор фонда Фазиля Искандера. — Нам дали фильм на один день только в честь дня рождения Фазиля. Присутствовала супруга, семья, общественные и культурные деятели, люди кино, мира искусства. Фильм идет с субтитрами, а решение режиссера озвучить фильм на абхазском языке для нас было неожиданным. Мне не мешало, я знаю язык. Есть такие находки в самом тексте, которые, видимо, режиссеры приехали, увидели и поняли, ну, как же там люди могли говорить на русском языке. И выбрали такое пластическое решение. Это вполне оправданно. Просто как это воспринимали незнающие язык, я не знаю. И то, что фильм шел на абхазском языке в центре Москвы - это само по себе событие".

По словам Шазины Агрба, два года назад итогом встречи двух крупнейших мастеров искусств Александра Сокурова и Фазиля Искандера стало подписание безвозмездного права на экранизацию "Софички".