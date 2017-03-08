МИД Абхазии о закрытии КПП в Гале: "призывы" Грузии лишены смысла

СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Всевозможные "призывы" к руководству Абхазии отменить принятое решение о закрытии двух пропускных пунктов на государственной границе Республики Абхазия по реке Ингур и возможное присоединение к призывам стран-друзей Грузии либо представителей международных структур, лишены смысла и не могут вызвать ничего кроме недоумения, заявили в МИД Абхазии.

"Призываем всех друзей Грузии, в том числе международные организации, прекратить спекулировать вопросом, относящимся исключительно к внутренним делам Республики Абхазия. Что касается Женевских дискуссий, о которых упоминается в заявлении внешнеполитического ведомства США, то следует отметить, что их подрывает контрпродуктивная позиция Тбилиси, по вине которого всякий раз срывается принятие документа о неприменении силы", — говорится в сообщении МИД Абхазии.

Внешнеполитическое ведомство республики также высказалось по поводу заявления пресс-службы Госдепартамента США, в котором выражена "глубокая обеспокоенность" закрытием двух пропускных пунктов.

© Sputnik. Сергей Пятаков Даур Кобахия о протестах на Ингуре: бесполезно сотрясать воздух

"МИД Абхазии вынужден вновь повторить, что принятое правительством Республики Абхазия решение полностью соответствует национальному законодательству, отвечает интересам безопасности всех ее граждан и не подлежит пересмотру", — отмечает МИД.

В конце декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска Набакиа и Отобая на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.

В понедельник 6 марта состоялась официальная церемония закрытия пунктов пропуска Бгоура (Отобая) и Батаигуара (Набакиа).