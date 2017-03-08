Рауль Хаджимба поздравил женщин с 8 марта

СУХУМ, 8 мар – Sputnik. С международным женским днем всех женщин поздравил президент Абхазии, сообщается на официальном сайте президента.

"Этот теплый, весенний праздник, символизирующий приход весны и возрождение природы, напоминает нам об особой роли женщины в истории и жизни нашего государства, об ее способности бережно хранить традиции семьи, воспитывать детей, добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда женственной", — говорится в сообщении.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Летчица, поэтесса, оперная дива: выдающиеся абхазские женщины 19

Президент отметил, что благодаря женской преданности, самоотверженности, терпению в обществе сохраняют и чтут вековые традиции и такие жизненные ценности, как семья, дети, забота о старшем поколении.

"Ваша сила духа, отвага и доброта позволили нам выстоять в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в сложные послевоенные годы. И сегодня строительство социально ориентированного, благополучного государства было бы невозможно без активного участия наших женщин — преданных матерей, сестер, дочерей, и замечательных специалистов в своем деле" — отмечается в сообщении.