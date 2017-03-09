Самый "трезвый" день влюбленных: дорожная статистика февраля

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Сравнивая статистику за январь 2017 года, патрульно-постовые службы МВД Абхазии подвергли административному наказанию 83 автолюбителя за езду в нетрезвом состоянии. В феврале было 107 протоколов.

© Sputnik. Леон Гуния Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

В процентном соотношении ничего не изменилось – 3 % от общего числа нарушений, но наблюдается тенденция увеличения количества зафиксированных автоинспекторами нарушений ПДД, в том числе и за езду в пьяном виде.

Уже второй месяц подряд в списках нарушителей появляются по одной представительнице прекрасной половины в подвыпившем состоянии.

Что касается возраста, самым молодым водителем "навеселе" оказался 22-летний парень, взрослые повысили планку еще на два года, с 66 лет в январе до 68 в феврале.

Возрастной диапазон в феврале стал уже. В этом месяце не было зарегистрировано ни одного несовершеннолетнего и водителей – от 18 до 20 лет в состояние опьянения, что не может не радовать.

Рейтинг самых "рискованных" с большим отрывом по-прежнему возглавляют водители в возрасте от 30 до 35 лет. Их в феврале было 28 человек, на семь больше, чем в январе. На десять пунктов отстали водители от 35 до 40 лет, а "бронзу" поделили между собой аж три возрастные категории – от 25 до 30, от 45 до 50 и старше. Всего по пятнадцать человек.

Антирейтинг самого "пьяного" участка Абхазии уверенно удерживает трасса Псоу-Ингур, где было зарегистрировано 56 случаев езды за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В январе их было — 40.

Никому не уступил свою "серебряную медаль" и Сухум, где в феврале на нетрезвом вождении попалось 27 человек. Это на семь больше, чем в предыдущем месяце. Третье место, как и в январе, сохранила за собой Гагра – 11 случаев.

© Sputnik. Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения за февраль 2017 года

Продолжает удивлять Ткуарчал, где не было зафиксировано ни одного нарушения вообще. На путь исправления встал и Галский район. Нарушения были, но ни одного из них в состоянии опьянения. А Очамчыра, напротив, дала в статистику на двух водителей больше в сравнении с январем – всего шесть человек.

© Sputnik. Илья Питалев "Пьяная" дорожная статистика

Гудаута отличилась стабильностью, по три случая в последние два месяца, а идеальную в этом смысле статистику в Гулрыпшском районе в феврале "подпортили" два протокола.

Календарь "трезвости" за февраль в некоторых случаях был напрямую связан с праздниками. В день влюбленных не было ни одного зарегистрированного случая управления автомобилем в состояние опьянения. Видимо, этот романтический день жители Абхазии постарались провести, не покидая домашнего уюта в кругу семьи.

"Трезвыми" днями можно было бы назвать 15 и 16 февраля, да вот трое гагрцев подвели. За эти два дня только там были выявлены выпившие водители, несмотря на снегопад, который парализовал движение во всей стране.

Анализируя статистику за февраль, можно сказать, что 10, 11 и 12 февраля разрушили все надежды на исправление ситуации. Три дня и - 31 протокол. Пока это рекорд. С чем связан такой всплеск нарушителей ПДД, сказать сложно, но, вероятно, выходные заставили февраль уступить январю по "сухому" показателю.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах.



