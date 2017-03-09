Абхазская проза на премии Искандера

Бадрак Авидзба, Sputnik

Премия имени Фазиля Искандера будет вручаться в трех номинациях — "проза", "поэзия" и "киносценарий" по произведениям писателя. Номинанты из Абхазии представлены только в одной номинации "проза".

Игорь Хварцкия представил на конкурс цикл своих рассказов из сборника "Дом на окраине", Виталий Шария – сборник прозаических произведений "Букет Абхазии", Владимир Делба – книгу рассказов "Апсны – обитель души моей". Ричард Чкадуа с недавно вышедшей книгой коротких философских рассказов "Чан" также участвует в номинации "проза".

Эпизод, вошедший в книгу © Sputnik. Михаил Маркив Председатель жюри: на премию Искандера подано около полусотни работ

Поэт Игорь Хварцкия признался в своих особых чувствах к Фазилю Искандеру.

"Я работал корреспондентом на радио. Он в 1980 году приехал в Абхазию. Я, как поклонник его таланта, сделал с ним интервью на абхазском телевидении. Он говорил на чисто абхазском языке", — сказал Хварцкия.

Поэт Игорь Хварцкия рассказал об одном совместном эпизоде с Фазилем Искандером, который позже Искандер отразил в рассказе.

"Я с ним ездил в Звандрипш. Фазиль интересовался ястребиной охотой. Я нашел человека по имени Платон. Целый день мы посвятили беседе с охотником, потом под впечатлением от этого разговора Фазиль написал рассказ "Чик на охоте". Так что у меня давние симпатии к Искандеру", — отметил Хварцкия.

По словам поэта, в его книге, которая участвует в конкурсе, есть глава "Непревзойденный укротитель слова", посвященная Фазилю Искандеру.

Дебютный сборник © Фото: pixabay.com Председатель жюри премии Искандера: поступил один сценарий из Абхазии

Ричард Чкадуа представил в номинации "проза" свой дебютный сборник рассказов "Чан".

"По условиям конкурса, можно было участвовать в номинации "проза" или "поэзия", хотя хотелось бы поучаствовать в обеих", — признался Чкадуа.

Среди претендентов на премию — Евгений Евтушенко, Юрий Арабов, Игорь Волгин, Григорий Кружков и другие именитые авторы.

В премии участвуют книги и произведения, впервые опубликованные в 2015-2016 годах и написанные на русском языке.

Прием заявок на литературную премию имени Фазиля Искандера закончился в день рождения писателя 6 марта, всего принято 47 работ, победители будут названы осенью 2017 года.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. В июне будет объявлен шорт-лист номинантов.



