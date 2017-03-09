Историк: нельзя менять топонимы по желанию жителей

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. По желанию жителей того или иного района Абхазии переименовывать названия населенных пунктов нельзя, заявил корреспонденту Sputnik историк Игорь Марыхуба, говоря о переименовании села Арсаул в Приморское.

Игорь Марыхуба отметил, что переименование опасно с точки зрения того, что население, проживающее в Галском районе, может изъявить желание назвать населенные пункты на грузинском языке. Создавать подобный прецедент опасно, уверен он.

Ученый считает, что Парламент Абхазии должен пересмотреть постановление о переименовании села Арсаул в Приморское.

"Недавно Парламентом Абхазии было принято постановление о переименовании села Арсаул в Приморское. Это создает очень отрицательный прецедент в истории топонимики. Переименование не соответствует абхазскому государственному языку", — добавил он.

Марыхуба отметил, что названия населенных пунктов в Абхазии были утверждены при первом президенте Владиславе Ардзинба.

"Как ни парадоксально, в признанной, свободной и независимой Абхазии создается такой прецедент. Это будет идти вразрез с Конституцией Абхазии, этого нельзя делать. Топонимика возникает не случайно, наименованиям много тысячелетий ", — подчеркнул он.

В случае если Парламент не пересмотрит решение о переименовании Арсаула в Приморское, то президент не должен подписывать его, считает Марыхуба.

Парламент Абхазии на заседании в четверг 2 марта принял постановление о переименовании села Арсаул в Приморское. Представил проект постановления депутат Парламента Дмитрий Гунба, который отметил, что за переименование выступили 700 жителей села.