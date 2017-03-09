13:34 09 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Парламент.

Историк: нельзя менять топонимы по желанию жителей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13710

Представители научной и творческой интеллигенции попросили спикера Парламента отменить постановление о переименовании села Арсаул в Приморское.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. По желанию жителей того или иного района Абхазии переименовывать названия населенных пунктов нельзя, заявил корреспонденту Sputnik историк Игорь Марыхуба, говоря о переименовании села Арсаул в Приморское.

Стадо коров. Архивное фото.
© Sputnik. Виталий Аньков
Арсаул переименован в Приморское: жители довольны, языковед не согласен

Игорь Марыхуба отметил, что переименование опасно с точки зрения того, что население, проживающее в Галском районе, может изъявить желание назвать населенные пункты на грузинском языке. Создавать подобный прецедент опасно, уверен он.

Ученый считает, что Парламент Абхазии должен пересмотреть постановление о переименовании села Арсаул в Приморское. 

"Недавно Парламентом Абхазии было принято постановление о переименовании села Арсаул в Приморское. Это создает очень отрицательный прецедент в истории топонимики. Переименование не соответствует абхазскому государственному языку", — добавил он.

Марыхуба отметил, что названия населенных пунктов в Абхазии были утверждены при первом президенте Владиславе Ардзинба.

Сессия Парламента Абхазии состоялась во вторник 22 ноября в Сухуме.
© Sputnik.
Переименование поселка Арсаул было отклонено Парламентом Абхазии

"Как ни парадоксально, в признанной, свободной и независимой Абхазии создается такой прецедент. Это будет идти вразрез с Конституцией  Абхазии, этого нельзя делать. Топонимика возникает не случайно, наименованиям много тысячелетий ", — подчеркнул он.

В случае если Парламент не пересмотрит решение о переименовании Арсаула в Приморское, то президент не должен подписывать его, считает Марыхуба.

Парламент Абхазии на заседании в четверг 2 марта принял постановление о переименовании села Арсаул в Приморское. Представил проект постановления депутат Парламента Дмитрий Гунба, который отметил, что за переименование выступили 700 жителей села.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

С любимой женой Сарией
Летчица, поэтесса, оперная дива: выдающиеся абхазские женщины
Поздравление с 8 марта в Нью-Йорке
From Russia With Love: россияне раздавали цветы в честь 8 Марта в европейских столицах
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia