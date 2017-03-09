Мархолия об инциденте в УВД Сухума: задержанных отпустил суд

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Детали

Примерно в 22:00 4 марта, по словам начальника УВД Сухума Рустама Мархолия, в управление явился житель села Нижняя Эшера Алхас Хварцкия, который за некоторое время до этого по телефону попросил замначальника столичной милиции его принять. Поводом для обращения стало задержание двух товарищей Хварцкия.

"За несколько часов до этого сотрудники ГАИ Сухума задержали двух молодых людей, Дмитрия Корсантия и Беслана Багателия, которые во время профилактических мероприятий ГАИ столицы пытались спровоцировать сотрудников на физическое воздействие и выражались в их адрес нецензурными словами. В итоге, патруль доставил их (Корсантия и Багателия – ред.) в УВД Сухума", — рассказал Мархолия.

Нарушителей поместили в изолятор, а сотрудники ГАИ и уголовного розыска составили на них материалы о мелком хулиганстве. Буквально через час-полтора у ворот управления появилась группа людей с требованием освободить задержанных.

© Sputnik. Томас Тхайцук Инцидент в УВД Сухума: в Генпрокуратуру материалы от милиции не поступали

"Их было приблизительно от 30 до 50 человек. Одни просили их освободить, другие требовали и запугивали сотрудников. Я и мой заместитель вышли к ним, отбили эту волну. Даже вывели из толпы одного из зачинщиков и закрыли его в изоляторе рядом с теми ребятами. Все трое находились в нетрезвом состоянии, что и послужило поводом для такого неадекватного поведения, на мой взгляд", — объяснил начальник милиции Сухума.

Алхас Хварцкия продолжал настаивать на немедленном освобождении своих друзей, но милиционеры объясняли ему, что это невозможно. Хварцкия вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов в потолок. О происшествии было доложено руководству МВД.

"Приехал министр Аслан Кобахия, и Хварцкия был сопровожден в МВД, где уже по этому факту начали разбираться", — отметил Мархолия.

Ответ Генпрокуратуре

Рустам Мархолия не согласен с заявлением заместителя Генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия, в котором тот предположил, что милиция пытается ввести прокуратуру в заблуждение относительно обстоятельств происшествия.

Начальник УВД допускает, что Генпрокуратура не была проинформирована об инциденте оперативно.

"Да, действительно, может быть, мы не сразу, имею в виду, сиюминутно об этом сообщили в прокуратуру, но после того как мы это сделали, меня и моего зама позвали в прокуратуру, где у нас состоялся разговор", — сказал Мархолия.

По мнению Рустама Мархолия, заместитель генпрокурора дал искаженную информацию о том, что нет никакой документально подтвержденной информации о событиях вечера 4 марта и его участниках.

"Рапорт составляется в произвольной форме, и нет никакой специальной формы, других бланков для этого. Суть из него можно понять. Возможно, сотрудник, который его писал, сделал это не столь грамотно, но в этом рапорте было доложено о том, что произошло и кто были эти люди. А я в свою очередь в устной форме им все рассказал при встрече", — подчеркнул начальник милиции Сухума.

Мархолия опроверг информацию, распространенную в социальных сетях о том, что президент Абхазии якобы дал указание замять дело. Наоборот, по словам главного милиционера столицы, Рауль Хаджимба поручил объективно и со всей строгостью разобраться в ситуации.

"Я знаю, что президент возмущен. Он дал указания о том, чтобы виновные в этом люди понесли наказание. Слухи о том, что нас запугивают, пытаются успокоить или мы что-то утаиваем, все это вранье", — заявил начальник УВД.

Решение суда

Вечером 4 марта, как рассказал Мархолия, задержанные Корсантия и Багателия не были отпущены, но их освободили утром следующего дня по решению суда.

"Это не значит, что они были освобождены под угрозами. Судья Зарина Габеева постановила признать Корсания Дмитрия виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 минимальных оплат труда. В отношении Беслана Багателия суд решил прекратить дело", — сообщил Мархолия.

Материалы в отношении Алхаса Хварцкия, устроившего стрельбу в здании столичного УВД, собраны и переданы в прокуратуру Сухума.